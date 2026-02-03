Ekskluzivno! Evo kako se zove sin Milice Todorović, ima jaku simboliku, nosi ga i jedan od najboljih košarkaša.

Pjevačica Milica Todorović porodila se danas, 3. februara, u Beogradu, kako je prvi saznao Telegraf.

Milica Todorović je na svet donijela zdravog dječaka, a mama i beba se osjećaju dobro nakon porođaja.

Mlada pjevačica je već donijela odluku koje ime će dati svom nasljedniku. Kako Telegraf saznaje, dječak se zove Bogdan.

Porijeklo imena Bogdan

Bogdan spada u grupu staroslovenskih ličnih imena, jedno vrijeme je bilo zapostavljeno, a u posljednje vrijeme sve više dječaka tako zove.

Prema starim vjerovanjima, muška djeca sa imenom Bogdan su bila "zaštićena od Boga" koji im je darivao dobro zdravlje, sreću i uspeh u životu, ili su pak bila prvorođena djeca koja su "dugo i željno očekivana", odnosno čiji roditelji nisu dugo mogli da imaju potomstva. U tom slučaju djeca nosila ovo ime, jer su "bogom dana".

Značenje imena Bogdan obećava mnogo dobrih osobina dječaku koji mu je dao ime. Među njima su ambicija, upornost, staloženost, kontrola nad emocijama, smirenost i samopouzdanje.

Ovo ime nosi i jedan od naših najboljih košarkaša, Bogdan Bogdanović.