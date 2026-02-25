Logo
Large banner

Bivši ministar odlazi sa Univerziteta zbog veze sa Epstajnom

Izvor:

Tanjug

25.02.2026

19:21

Komentari:

0
Џефри Епстајн
Foto: Tanjug/U.S. Department of Justice via AP

Američki ekonomista, nekadašnji ministar finansija za vrijeme mandata predsjednika Bila Klintona i bivši predsjednik Univerziteta Harvard Leri Samers, podnijeće ostavku na funkciju predavača na tom univerzitetu, nakon što je u dokumentima povezanim sa slučajem osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina otkriveno da je sa Epstajnom imao blizak odnos.

On će ostavku podnijeti na kraju tekuće akdemske godine, prenosi Njujork tajms.

Превозници

BiH

BiH na korak do novih blokada graničnih prelaza

Kako se navodi, u objavljenim dokumentima vidi se da su Samers i Epstajn ostali u bliskim odnosima dugo nakon što je Epstajn osuđen za prostituciju u slučaju koji uključuje maloljetnu osobu.

Samers je na odsustvu sa Harvarda od novembra prošle godine i neće se vratiti na predavanja prije nego što podnese ostavku.

Pored toga, Samers je podnio ostavku i na funkciju koordinatora Centra za biznis i upravljanje vladama Mosavar-Rahmani.

Америка-застава

Svijet

SAD uvele nove sankcije Iranu, uključujući pojedince i brodove

Samers je putem saopštenja izjavio da je donio “tešku odluku” da se penzioniše i da će “uvijek biti zahvalan hiljadama studenata i kolega”.

Podijeli:

Tagovi :

Džefri Epstajn

Harvard

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кристијан Шмит опет поставља ултиматуме

BiH

Kristijan Šmit opet postavlja ultimatume

1 h

0
Ruža cvijet

Kultura

Preminuo čuveni srpski roker

1 h

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Svijet

Policajci zatekli jeziv prizor: Majka ubila kćerku (4)?

1 h

0
Једна анализа из крви може предвидјети колико ћете живјети

Zdravlje

Jedna analiza iz krvi može predvidjeti koliko ćete živjeti

1 h

0

Više iz rubrike

САД увеле нове санкције Ирану, укључујући појединце и бродове

Svijet

SAD uvele nove sankcije Iranu, uključujući pojedince i brodove

1 h

0
Полицајци затекли језив призор: Мајка убила кћерку (4)?

Svijet

Policajci zatekli jeziv prizor: Majka ubila kćerku (4)?

1 h

0
Војска Мађарске

Svijet

Drma se u Evropi: Vojska je raspoređena, optužbe se nižu

2 h

0
Забрањује се употреба енергетских пића млађима од 16 година у овој држави

Svijet

Zabranjuje se upotreba energetskih pića mlađima od 16 godina u ovoj državi

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

23

Hitno hospitalizovan Sloba Vasić

20

09

Pokreće se inicijativa: Niče novi most između Srpske i Hrvatske?

20

08

Suđenje poznatom glumcu se nastavlja iako je bivša supruga povukla prijavu

19

58

Fico: Isporuka nafte najranije u martu

19

56

Djevojčica Sofija iz Banjaluke se bori za prvi korak: Potrebna joj je naša pomoć

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner