Bivši ministar odlazi sa Univerziteta zbog veze sa Epstajnom

Američki ekonomista, nekadašnji ministar finansija za vrijeme mandata predsjednika Bila Klintona i bivši predsjednik Univerziteta Harvard Leri Samers, podnijeće ostavku na funkciju predavača na tom univerzitetu, nakon što je u dokumentima povezanim sa slučajem osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina otkriveno da je sa Epstajnom imao blizak odnos.

On će ostavku podnijeti na kraju tekuće akdemske godine, prenosi Njujork tajms.

BiH BiH na korak do novih blokada graničnih prelaza

Kako se navodi, u objavljenim dokumentima vidi se da su Samers i Epstajn ostali u bliskim odnosima dugo nakon što je Epstajn osuđen za prostituciju u slučaju koji uključuje maloljetnu osobu.

Samers je na odsustvu sa Harvarda od novembra prošle godine i neće se vratiti na predavanja prije nego što podnese ostavku.

Pored toga, Samers je podnio ostavku i na funkciju koordinatora Centra za biznis i upravljanje vladama Mosavar-Rahmani.

Svijet SAD uvele nove sankcije Iranu, uključujući pojedince i brodove

Samers je putem saopštenja izjavio da je donio “tešku odluku” da se penzioniše i da će “uvijek biti zahvalan hiljadama studenata i kolega”.