Ogromna rupa ''progutala'' benzinsku pumpu, ljudi bježali u panici

Izvor:

Telegraf

06.02.2026

08:46

Рупа прогутала бензинску пумпу
Foto: YouTube/Screenshot/The Sun

Šokantni snimci sa sigurnosnih kamera prikazuju trenutak kada je čitava benzinska pumpa u Kairu “uvučena” u ogromnu vrtaču!

U kadru vidimo i ljude koji panično pokušavaju da pobjegnu - pješke ili u svojim automobilima. U roku od nekoliko sekundi, čitav objekat je nestao.

Nevjerovatan incident se dogodio 2. februara, a nakon što se prašina slegla, razmjere katastrofe postale su vidljive. Od pumpe nije ostalo ništa, a pojavio se krater dubok 15 metara!

Prema dostupnim informacijama, najmanje dvije osobe su bile u prostorijama pumpe i zadobile su povrede. Lokalni mediji navode da je riječ o prelomima.

Nakon urušavanja, prolaznici su prišli ivici ogromnog kratera kako bi vidjeli štetu, što dodatno govori o haosu koji je zavladao neposredno poslije nesreće.

Pokrenuta zvanična istraga

Prema nezvaničnim informacijama, urušavanje tla su izazvali radovi na obližnjem gradilištu, ali treba sačekati kraj istrage i konačne rezultate, prenosi Mirror.

Policija je brzo stigla na lice mjesta, obezbijedila područje i zabranila prilaz, dok su tehničke službe započele detaljnu inspekciju terena.

Njihov zadatak je da utvrde tačan uzrok nesreće, kao i da se spriječe mogućnost sličnog incidenta u budućnosti.

nezgoda

benzinska pumpa

Kairo

