Ово радимо сви, али ријетко признајемо

06.02.2026

09:53

Дјевојка у празничној депресији
Постоје ствари које готово сви радимо, али о њима нерадо говоримо јавно. Не зато што су лоше, већ зато што се подразумијевају, прећуткују или се сматрају "нормалним", па нема потребе да се изговоре наглас.

Управо те тихе навике обликују нашу свакодневицу више него што желимо да признамо.

Бирамо ријечи према саговорнику

Иако волимо да вјерујемо да смо увијек искрени, често прилагођавамо одговоре ономе ко стоји с друге стране. Исто питање може добити потпуно другачији одговор у зависности од тога да ли га постави пријатељ, колега или члан породице.

То није нужно неискреност, већ инстинктивна потреба да сачувамо однос, мир или сопствени положај.

Упоређујемо се, чак и када то негирамо

Успјеси других људи ријетко пролазе неопажено. Често их мјеримо кроз сопствену призму – да ли смо могли боље, брже или више. Иако ово поређење ријетко изговарамо наглас, оно утиче на расположење, самопоуздање и одлуке које доносимо.

Одлажемо оно што нам је непријатно

Многи одлажу ствари које не воле, надајући се да ће „доћи прави тренутак“. Умјесто јасне одлуке, бира се чекање. Јер је лакше одгодити него признати да нешто не желимо, да нас плаши или да нисмо спремни.

Правимо се да се слажемо

Жеља да оставимо добар утисак често нас наводи да прећутимо право мишљење. Климање главом, сагласност из пристојности и реченице које не одражавају стварни став постају дио свакодневне комуникације.

Мир се бира чешће него искреност.

Треба нам потврда других

Ријетко признајемо колико нам значи одобравање. Лајк, порука, похвала или потврда да смо „у праву“ често имају већу тежину него што смо спремни да признамо – чак и онда када се трудимо да д‌јелујемо самоувјерено.

Зашто о овоме ријетко говоримо

Све ове ситнице нису слабост. Оне су показатељ да се људи прилагођавају окружењу, траже равнотежу и покушавају да функционишу без конфликта.

Можда о њима ријетко говоримо управо зато што, када се изговоре наглас, постају превише стварне – и превише сличне свима нама.

Наука и технологија

Јутјуб уводи нову корисну функцију

