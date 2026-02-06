Ово радимо сви, али ријетко признајемо

06.02.2026
09:53
Коментари:0
Постоје ствари које готово сви радимо, али о њима нерадо говоримо јавно. Не зато што су лоше, већ зато што се подразумијевају, прећуткују или се сматрају "нормалним", па нема потребе да се изговоре наглас.
Управо те тихе навике обликују нашу свакодневицу више него што желимо да признамо.
Иако волимо да вјерујемо да смо увијек искрени, често прилагођавамо одговоре ономе ко стоји с друге стране. Исто питање може добити потпуно другачији одговор у зависности од тога да ли га постави пријатељ, колега или члан породице.
То није нужно неискреност, већ инстинктивна потреба да сачувамо однос, мир или сопствени положај.
Успјеси других људи ријетко пролазе неопажено. Често их мјеримо кроз сопствену призму – да ли смо могли боље, брже или више. Иако ово поређење ријетко изговарамо наглас, оно утиче на расположење, самопоуздање и одлуке које доносимо.
Многи одлажу ствари које не воле, надајући се да ће „доћи прави тренутак“. Умјесто јасне одлуке, бира се чекање. Јер је лакше одгодити него признати да нешто не желимо, да нас плаши или да нисмо спремни.
Жеља да оставимо добар утисак често нас наводи да прећутимо право мишљење. Климање главом, сагласност из пристојности и реченице које не одражавају стварни став постају дио свакодневне комуникације.
Мир се бира чешће него искреност.
Ријетко признајемо колико нам значи одобравање. Лајк, порука, похвала или потврда да смо „у праву“ често имају већу тежину него што смо спремни да признамо – чак и онда када се трудимо да дјелујемо самоувјерено.
Све ове ситнице нису слабост. Оне су показатељ да се људи прилагођавају окружењу, траже равнотежу и покушавају да функционишу без конфликта.
Можда о њима ријетко говоримо управо зато што, када се изговоре наглас, постају превише стварне – и превише сличне свима нама.
Наука и технологија
Јутјуб уводи нову корисну функцију
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму