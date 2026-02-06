Logo
Знакови у којима се рађају људи које сви желе имати близу себе

06.02.2026

08:23

Фото: Pixabay

Неки људи зраче енергијом због које се сви у њиховој близини осјећају боље.

Имају смиреност, топлину и присутност која не тражи пажњу, али је сви примјећују.

Нису наметљиви, нису гласни, али њихова блага снага, здрава стабилност и постојаност чине их особама које сви желе у свом кругу - у породици, пријатељству или тиму.

Бик

У знаку Бик рађају се људи на које се може ослонити. Њихова смиреност д‌јелује попут сидра кад све друго постане хаотично.

Не улазе у конфликте без разлога, увијек размишљају практично и труде се задржати мир.

Људи их желе близу јер пружају осјећај сигурности. Осим тога, њихова оданост и предвидљивост значе да се на њих може рачунати и у добру и у лошем.

Вага

Ваге уносе равнотежу гд‌је год се појаве. Њихова склоност хармонији и праведности чини их идеалним посредницима у напетим ситуацијама.

Људи их воле јер су искрене, умирујуће и ријетко икога повриједе.

Имају дар да сваку особу учине виђеном и прихваћеном, без потребе за надметањем. Њихова близина често лијечи више него што сами примјећују.

Рибе

Рибе посједују природну топлину и саосјећање. У њиховој близини људи осјећају да их неко разумије, чак и када ништа не кажу.

Рибе не осуђују, не намећу се и не такмиче - само слушају и дају срце.

Управо та тиха емоционална интелигенција чини их изнимно пожељнима у сваком облику блиских односа. Људи се уз њих осјећају сигурно, виђено и прихваћено, преноси Индекс.

Хороскоп

астрологија

