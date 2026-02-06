U ovim radovima jutros vrlo nezdrav i nezdrav vazduh

Vazduh u Tuzli jutros je vrlo nezdrav, dok je u Sarajevu nezdrav, podaci su Udruženja "Eko-akcija".

Indeks kvaliteta vazduha izmjeren u Tuzli u 7.00 časova iznosio je 208, a u Sarajevu 152.

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive grupe u Banjaluci, Brodu, Kaknju, Doboju, Maglaju, Zenici i Travniku.

Umjereno je zagađen u Travniku, Jajcu, Ilijašu, Tešnju, Mostaru, Vogošći, Hadžićima i Prijedoru, dok je dobar u Trebinju, Gacku, Livnu i Bihaću.

U sredinama sa zagađenim vazduhom posebna pažnja prilikom boravka napolju skreće se licima sa respiratornim oboljenjima i bolestima srca, kao i trudnicama, djeci i starijima kako ne bi imali negativnih posljedica.