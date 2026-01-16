Tramp: Ubijedio sam sebe da ne preduzimamo vojne operacije protiv Irana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je ''ubijedio samog sebe'' da ne preduzima vojne operacije protiv Irana, dijelom zato što je Teheran najavio da neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

"Niko me nije ubijedio, ubijedio sam samog sebe'', rekao je Tramp, prenosi CNN.

Svijet Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

Kako je rekao, na razmišljanje da odustane od vojnih intervencija navela ga je vijest da Iran neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

''Planirali su da juče objese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali'', rekao je Tramp.

Tramp je u sredu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o iranskoj krizi, a izraelski premijer je navodno zamolio Trampa da obustavi vojnu akciju protiv Irana kako bi Izraelu dao više vremena da se pripremi za potencijalnu iransku odmazdu.

Izraelski izvor je rekao da, pored zabrinutosti zbog odmazde, trenutni američki plan uključuje udare na mete bezbjednosnih snaga u Iranu, ali ga Izrael ne smatra dovoljno snažnim da značajno destabilizuje režim.

Ostali sportovi BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

Američki zvaničnici kažu da je vojna akcija i dalje na stolu ako Iran nastavi sa ubijanjem demonstranata.

Izraelski zvaničnici smatraju da bi, uprkos odlaganju, američki vojni udar mogao da se dogodi u narednim danima.

Izraelska vlada je zabrinuta da će Iranci iskoristiti takve pregovore da kupe vrijeme i ublaže pritisak SAD.