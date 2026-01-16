Logo
Large banner

Tramp: Ubijedio sam sebe da ne preduzimamo vojne operacije protiv Irana

16.01.2026

20:22

Komentari:

0
Трамп: Убиједио сам себе да не предузимамо војне операције против Ирана
Foto: Tanjug/AP/Ryan Sun

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da je ''ubijedio samog sebe'' da ne preduzima vojne operacije protiv Irana, dijelom zato što je Teheran najavio da neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

"Niko me nije ubijedio, ubijedio sam samog sebe'', rekao je Tramp, prenosi CNN.

avion

Svijet

Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

Kako je rekao, na razmišljanje da odustane od vojnih intervencija navela ga je vijest da Iran neće vršiti egzekucije uhapšenih demonstranata.

''Planirali su da juče objese 800 ljudi, i veoma poštujem činjenicu što su to otkazali'', rekao je Tramp.

Tramp je u sredu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o iranskoj krizi, a izraelski premijer je navodno zamolio Trampa da obustavi vojnu akciju protiv Irana kako bi Izraelu dao više vremena da se pripremi za potencijalnu iransku odmazdu.

Izraelski izvor je rekao da, pored zabrinutosti zbog odmazde, trenutni američki plan uključuje udare na mete bezbjednosnih snaga u Iranu, ali ga Izrael ne smatra dovoljno snažnim da značajno destabilizuje režim.

БК Славија

Ostali sportovi

BK Slavija organizovao trening kamp za boksere iz Republike Srpske

Američki zvaničnici kažu da je vojna akcija i dalje na stolu ako Iran nastavi sa ubijanjem demonstranata.

Izraelski zvaničnici smatraju da bi, uprkos odlaganju, američki vojni udar mogao da se dogodi u narednim danima.

Izraelska vlada je zabrinuta da će Iranci iskoristiti takve pregovore da kupe vrijeme i ublaže pritisak SAD.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лутрија лото листић

Region

Slavonac osvojio 356.000 evra na lutriji: Promijenio sam taktiku

54 min

0
Хакери сада могу шпијунирати путем слушалица и звучника

Nauka i tehnologija

Hakeri sada mogu špijunirati putem slušalica i zvučnika

56 min

0
Гас у Европи први пут скупљи од 450 долара за хиљаду кубика

Ekonomija

Gas u Evropi prvi put skuplji od 450 dolara za hiljadu kubika

1 h

0
СЗО: Јефтина слатка пића и алкохол доприносе дијабетесу

Zdravlje

SZO: Jeftina slatka pića i alkohol doprinose dijabetesu

1 h

0

Više iz rubrike

Авио-превозници позвани да избјегавају ирански ваздушни простор

Svijet

Avio-prevoznici pozvani da izbjegavaju iranski vazdušni prostor

45 min

0
Дански командант позвао САД на војне вјежбе

Svijet

Danski komandant pozvao SAD na vojne vježbe

1 h

0
Рудник

Svijet

Zatvara se posljednji rudnik crnog uglja u Češkoj

3 h

0
Провалио у кућу бивше жене и убио је са супругом на спавању

Svijet

Provalio u kuću bivše žene i ubio je sa suprugom na spavanju

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Neobičan trik za prženje: Ulje neće prskati, a šporet ostaje čist

20

51

Ovo su najpouzdaniji polovnjaci koje možete naći

20

45

Drugi čovek: Misterija iza kamera

20

40

Težak sudar na zaobilaznici: Dijelovi automobila rasuti po putu

20

34

Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

Small banner

Trenutno na programu

19:50

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

19:55

Marketing

marketing

20:10

Plava knjiga S02 EP01 ( 12+)

serijski program

21:00

Odmetnica EP48 ( 12+)

serijski program

22:00

Zagonetni slučajevi doktora Blejka S05 EP07 (12+)

serijski program

23:00

Povratak kući S01 EP08 (12+)

serijski program

Stanje na graničnim prelazima

Small banner