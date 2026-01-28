Logo
Large banner

Za ova 3 znaka slijedi finansijski procvat: Neće znati šta će s parama

Izvor:

Ona

28.01.2026

19:56

Komentari:

0
За ова 3 знака слиједи финансијски процват: Неће знати шта ће с парама
Foto: Unsplash

Tri horoskopska znaka od 28. januara privlače veliki finansijski uspjeh.

Uspjeh koji sada privlače ne dolazi kroz rizike, već kroz istrajnost. Održavanje kontrole nad situacijom i dosljednost u sprovođenju plana isplaćuju se na veliki način.

Болница Добој-операција

Gradovi i opštine

U dobojskoj bolnici smanjene liste čekanja i gužve

Rastući Mjesec u Blizancima ipokazuje nam da je upornost bila ključ uspjeha. Sada pravimo ozbiljan napredak ka svojim finansijskim ciljevima. Finansijsko obilje na ovaj dan postaje stvarnost, a ovi horoskopski znaci su i te kako zahvalni i spremni da ga prihvate.

1. Škorpija

Za vas, rastući Mjesec u Blizancima direktno je povezan sa finansijama. Od srijede se sve nekako pokreće kada je u pitanju protok novca između vas i drugih. To je dobra vijest. Izgleda da koračaš ka uspjehu. Finansijska odluka donijeta ranije konačno počinje da daje ozbiljne rezultate tokom ovog lunarnog tranzita.

Naravno, donekle ste i sami znali da će se ovo desiti. Ovo može uključivati smanjenje duga, isplatu ili revidirani dogovor koji vam izaziva veliki osmijeh na licu. Postavili ste se pametno, i svaki uspjeh koji sada dolazi rezultat je vaše mudrosti iz prošlosti. Izbjegavajte pretjerano forsiranje i pustite strukturu da radi svoj posao. Sve je u redu, vi to možete.

Мирјана Пајковић

Region

Mirjana Pajković otkrila nove detalje: Odgovorila na spekulacije da je sama objavila intimne snimke

2. Rak

Finansijski uspjeh dolazi kroz zajednicu, umrežavanje i timski rad. U vašem slučaju, ovaj lunarni tranzit vam omogućava da svoje praktično znanje pretvorite u finansijsku dobit. Dobro je biti pametna osoba, a vi to jeste. Tokom rastućeg Mjeseca u Blizancima imate priliku da vidite ko je na vašoj strani i ko vam može pomoći da ovaj uspjeh pretvorite u pravu imperiju.

Osjećate li se pozitivno? To se vidi. Shvatanje da ne morate sve raditi sami mnogo pomaže. Od srijede okupljate najbolje ljude za posao. Dobro je biti u vašoj koži. Na ovaj dan i u narednim danima uživate u prvom ukusu finansijskog uspjeha.

3. Jarac

Rastući Mjesec u Blizancima naglašava radne navike i svakodnevne prakse. Tokom ovog lunarnog tranzita, finansijski uspjeh dolazi vam kroz sposobnost da pravite diskretne i promišljene poteze. Od srijede nema potrebe da žurite. Ovo vam prija, jer ste najsjajniji kada djelujete promišljeno i mudro, posebno kada je u pitanju zarađivanje novca.

Сарајево

BiH

"Sarajevo safari" ne počiva na pravu, već na institucijama

Bogatstvo gradite kroz dosljednost i vjeru u sebe, pa stoga kada dođu ovakvi dani, protok pozitivne energije nije iznenađenje. Ovo je planirani napor s vaše strane, i upravo to radite najbolje. Vi ste stvoreni za uspjeh i nosite ga sa lakoćom.

Podijeli:

Tagovi:

Horoskop

astrologija

novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција трага за сином Весне Меденице: Нестао након што је осуђен на 10 година затвора

Region

Policija traga za sinom Vesne Medenice: Nestao nakon što je osuđen na 10 godina zatvora

1 h

0
Лопта на терену

Košarka

Igokea poražena od Uniksa u Kazanju

1 h

0
Драшко Станивуковић

Banja Luka

Gradonačelnik predložio nove mjere za banjalučke mljekare

1 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska nastavlja saradnju sa Ruskom Federacijom

1 h

1

Više iz rubrike

Карта просјечне старости Балканаца

Zanimljivosti

Pojavila se nova karta Evrope: BiH u žutom, preko napisan broj 78

4 h

0
Француз са магарцима путује кроз Херцеговину

Zanimljivosti

Francuz se odlučio za neobično putovanje: Kroz Dolinu Neretve na magarcu ide prema Indiji

4 h

0
Три знака у којима се рађају жене које увијек пронађу разлог за осмијех

Zanimljivosti

Tri znaka u kojima se rađaju žene koje uvijek pronađu razlog za osmijeh

5 h

0
Зашто је онлајн упознавање један од најбољих начина да пронађете партнера

Zanimljivosti

Zašto je onlajn upoznavanje jedan od najboljih načina da pronađete partnera

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

05

Uz samo jedan trik pegla će biti kao nova

21

00

Ovo niko nije očekivao pred meč Đokovića i Sinera

21

00

Bivši košarkaš Crvene zvezde Aleksa Radanov novo pojačanje Partizana

20

58

Makron sazvao sastanak Savjeta za nacionalnu bezbjednost

20

51

Znakovi Zodijaka koji uvijek sve primijete, ali rijetko šta komentarišu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner