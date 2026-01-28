Logo
Dodik: Republika Srpska nastavlja saradnju sa Ruskom Federacijom

28.01.2026

19:13

Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu Anatolijem Viktorovim, da Srpska ima strateški nivo saradnje sa Ruskom Federacijom.

"Pričali smo o istorijskom revizionizmu, pogotovo ruskog, srpskog i jevrejskog naroda. Treba očuvati istinu stradanja", istakao je Dodik.

Podsjeća, da je Ruska Federacija predvođena predsjednikom Vladimirom Putinom zemlja koja se suprotstavila globalizmu, čija je namjera da ovlada svim drugim narodima.

Kada je riječ o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini, Dodikovo mišljenje je da je ona korektna, s obzirom na to koliko je puta Rusija upozoravala Ukrajinu.

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу

Republika Srpska

Ambasador Rusije zahvalio Dodiku na sastanku: Rusija ostaje prijatelj Republike Srpske

Komentarišući odnose Rusije i Republike Srpske, Dodik ističe da Srpska nastavlja saradnju sa Ruskom Federacijom.

Ističući važnost posjete delegacije Srpske Izraelu, Dodik navodi da su u ovu zemlju primljeni u izrazitom maniru, kao i da imaju istinski veoma dobre utiske same posjete.

