Ambasador Rusije zahvalio Dodiku na sastanku: Rusija ostaje prijatelj Republike Srpske

Ambasador Ruske federacije u Izraelu Anatoli Viktorov poručio je da je zahvalan predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku što je našao vremena da se sastane sa njim.

Viktorov ističe da su razgovarali o brojnim temama, sa fokusom na prijateljske odnose Rusije i Republike Srpske.

"Zahvalan sam Dodiku da je našao vremena da se sastane sa mnom, razgovarali smo o mnogo stvari, uglavnom o strateškim prijateljski odnosima Republike Srpske i Rusije, Srba i Rusa", naglasio je Viktorov.

Ističe da je potvrdio podršku duhu i slovu Dejtona.

Republika Srpska Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu

"Razgovarali smo o situaciji na Bliskom istoku, imamo slične stavove", poručio je Viktorov.