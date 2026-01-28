Ambasador Rusije zahvalio Dodiku na sastanku: Rusija ostaje prijatelj Republike Srpske

28.01.2026
18:58
Ambasador Ruske federacije u Izraelu Anatoli Viktorov poručio je da je zahvalan predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku što je našao vremena da se sastane sa njim.
Viktorov ističe da su razgovarali o brojnim temama, sa fokusom na prijateljske odnose Rusije i Republike Srpske.
"Zahvalan sam Dodiku da je našao vremena da se sastane sa mnom, razgovarali smo o mnogo stvari, uglavnom o strateškim prijateljski odnosima Republike Srpske i Rusije, Srba i Rusa", naglasio je Viktorov.
Ističe da je potvrdio podršku duhu i slovu Dejtona.
Sastanak delegacije Srpske sa ruskim ambasadorom u Izraelu
"Razgovarali smo o situaciji na Bliskom istoku, imamo slične stavove", poručio je Viktorov.
