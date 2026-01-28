Gradonačelnik predložio nove mjere za banjalučke mljekare

Uzmi sve što ti država daje, ne pitaj za nivo. Zadovoljni su mljekari mjerama koje je ponudila Vlada, ali nisu na odmet ni one što nudi grad. Sadašnji budžet grada za poljoprivredu je nešto manje od 500 hiljada KM, što nije dovoljno kaže gradonačelnik, pa će biti predloženo da ove godine bude rekordan-2 miliona maraka. Ali pod uslovom da sve to aminuje Skupština grada Banjaluka.

"Od mjera koje ovdje planiramo jeste da onih 5 pfeninga što je smanjena cijena otkupna mlijeka od mljekara, grad Banjaluka će subvencionisati za 10 pf po svakoj litri. Što znači da će danas otkupna cijena mlijeka biti najveća. Najviše ćemo davati. Grad Banjaluka će to subvencionisati za 10 pf po svakoj litri. I grad Banjaluka to preuzima sa idejom da pozovemo i gradonačelnika Prijedora, Gradiške, Bijeljine , Dervente itd da uz mali pomak Vlade i mi napravimo jedan mali pomak i da to bude zajednički pomak", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Mnogo je gradonačelnik obećao. I preuzimanje troškova veterinarskih pregleda po svakom grlu ,što su do sada mljekari plaćali 65 maraka po grlu. U ove svrhe biće izdvojeno 150 -200 hiljada KM. Biće tu i pomoć za subvencionisanje opreme za one mljekare koji imaju višak mlijeka da kupe opremu za proizvodnju mliječnih proizvoda. U te svrhe podsticaji od 20-40 hiljada KM. Mljekari smatraju da je para i dalje malo, jer se gomilaju dugovanja.

"Što se tiče budžet je bio planiran za Centar negdje oko 500 hiljada, to je veoma malo. Danas je gradonačelnik predložio da predlaže 2 miliona-i to isto smatram da je malo. Pošto ima dug već od 2024. godine što je 330 hiljada što nije isplaćen. Ima 25-ta godina što ništa nije riješeno. Plus 26 nam dolazi", kaže Aleksandar Dragojević, poljoprivredni proizvođač.

Mjere će pomoći, smatraju u Centru za razvoj poljoprivrede i sela. Za sve što je potrebno poljoprivrednim proizvođačima na godišnjem nivou trebala bi 4 miliona maraka. A subvencije dolaze i od samog centra.

"Mi smo u prethodne tri godine pored premije koje je mljekar dobijao od ministarstva i ono što su dobijali od mljekare, Centar je isplaćivao svojim proizvođačima u skladu sa Pravilnikom dobijenim od grada, isplaćivali te premije", rekao je Draško Ilić, direktor Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

Sve je dogovoreno samo još da se obezbijedi novac. Gradonačelnik kaže da će se sredstva obezbijediti umanjenjem pojedinih troškova u budžetu, kako si se skupilo dodatnih milion i 500 hiljada za poljoprivrednike. I još samo da sve to podrže odbornici na sjednici na kojoj će se raspravljati o budžetu grada Banjaluka.