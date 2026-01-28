Eko toplane: Nismo glavni izvor zagađenja vazduha

Preduzeće Eko toplane Banjaluka saopštilo je danas da dostupni podaci o ispitivanju zagađujućih materija u vazduhu potvrđuju da rad toplane ne predstavlja dominantan izvor zagađenja vazduha u Banjaluci.

Iz Eko toplana kažu da prema tim podacima ne postoji dokaz koji bi potvrdio uzročno-posljedičnu vezu između njihovog rada i pogoršanja zdravstvenog stanja građana, niti da emisije iz postrojenja prelaze propisane granice ili predstavljaju glavni izvor zagađenja.

- Bijela para koja se povremeno može vidjeti iz dimnjaka Eko toplana rezultat je kondenzacije vodene pare u hladnim vremenskim uslovima i ne predstavlja dim u klasičnom smislu, niti je pokazatelj povećanog zagađenja - navode iz Eko toplana i ističu da ne negiraju činjenicu da Banjaluka, kao i drugi gradovi u regionu, u zimskom periodu ima problem sa lošim kvalitetom vazduha, koji može negativno uticati na zdravlje stanovništva.

Iz Eko toplana navode da su na raspolaganju nadležnim institucijama i medijima za uvid u kompletnu dokumentaciju i rezultate svih izvršenih mjerenja, te ostaju otvorene za dijalog zasnovan na činjenicama, stručnim podacima i javnom interesu.

Kako je navedeno u saopštenju, za proizvodnju toplotne energije Eko toplane koriste drvnu biomasu kao osnovni i dominantni energent.

- U sistemu Eko toplana ne koriste se otpad, niti bilo kakvi materijali nepoznatog ili neadekvatnog sastava. Postrojenja su tehnički projektovana za sagorijevanje biomase definisanog kvaliteta, a korištenje drugih materijala tehnički nije moguće bez ozbiljnog oštećenja postrojenja i kršenja važećih propisa. U okviru redovnih procedura sprovode se stroge kontrole kvaliteta biomase, uključujući mjerenje vlažnosti drvne sječke, jer ovaj parametar direktno utiče na efikasnost sagorijevanja - pojašnjavaju u ovom preduzeću.

Postrojenja Eko toplana opremljena su savremenim sistemima za filtraciju i kontrolu procesa sagorijevanja, koji su sastavni dio tehnološkog rješenja zasnovanog na važećim evropskim standardima za postrojenja na biomasu.

U saopštenju se naglašava da ovi sistemi omogućavaju stabilno sagorijevanje i značajno smanjenje emisija zagađujućih materija, uz kontinuirani nadzor ključnih parametara rada postrojenja.

Prema dostupnim izvještajima o ispitivanju zagađujućih materija u vazduhu, koji obuhvataju mjerenja na lokaciji Eko toplana, izmjerene koncentracije ključnih zagađujućih materija kretale su se značajno ispod zakonom propisanih graničnih vrijednosti, navode u ovom preduzeću.

- Emisije azotnih oksida bile su približno 30 do 70 odsto niže od dozvoljenog maksimuma, sumpor-dioksida čak 97 do 99,7 odsto niže, ugljen-monoksida 85 do 99,5 odsto niže, dok je masena koncentracija prašine bila 75 do 85 odsto ispod propisanih limita. Ovi podaci potvrđuju da naš rad ne predstavlja dominantan izvor zagađenja vazduha u Banjaluci - saopštili su iz Eko toplana.