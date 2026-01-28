Logo
Додик: Република Српска наставља сарадњу са Руском Федерацијом

28.01.2026

19:13

Коментари:

1
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је након састанка делегације Српске са руским амбасадором у Израелу Анатолијем Викторовим, да Српска има стратешки ниво сарадње са Руском Федерацијом.

"Причали смо о историјском ревизионизму, поготово руског, српског и јеврејског народа. Треба очувати истину страдања", истакао је Додик.

Подсјећа, да је Руска Федерација предвођена предсједником Владимиром Путином земља која се супротставила глобализму, чија је намјера да овлада свим другим народима.

Када је ријеч о специјалној војној операцији у Украјини, Додиково мишљење је да је она коректна, с обзиром на то колико је пута Русија упозоравала Украјину.

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу

Република Српска

Амбасадор Русије захвалио Додику на састанку: Русија остаје пријатељ Републике Српске

Коментаришући односе Русије и Републике Српске, Додик истиче да Српска наставља сарадњу са Руском Федерацијом.

Истичући важност посјете делегације Српске Израелу, Додик наводи да су у ову земљу примљени у изразитом маниру, као и да имају истински веома добре утиске саме посјете.

Коментари (1)
