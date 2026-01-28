У добојској болници смањене листе чекања и гужве

Извор:
АТВ
28.01.2026
19:43
Прва операција штитне жлијезде и тумора на мозгу само су неке од нових услуга у добојској болници. У Ангио сали, која је прошле године пуштена у рад, урађено је више од 700 процедура. Због патологије, посебно су значајне истиче управа, услуге из области кардиологије.
"Почели смо крајем прошле године да пружамо и услуге када је у питању електрофизиологија, значи уградња пејс мејкере, пејс мејкери се од краја прошле године могу уградити у нашиј установи", рекао је Синиша Марић, замјеник директора ЈУ Болница "Свети апостол Лука" Добој.
Смањене су листе чекања и гужве. Највећи проток пацијената сада је у амбулантама гдје није развијен систем наручивања.
"Листа чекања постоји само у пар служби, то нам је кардиологија УЗ срца, ендокринолог а све остало смо свели на минимум односно, у наредној седмици завршимо пацијенте и они су завршени", рекла је Сњежана Катанић, главна сестра ЈУ Болница "Свети апостол Лука" Добој.
Број услуга порастао је за 25 процената. Нови објекат и нова организација дали су резултате, увјерио се и ресорни министар. Намјера је да се уводе нове процедуре.
"Оно што сам добио информације овдје, свакако би требало да размишљамо о једној новој офталмолошкој сали, како бисмо проток пацијената офталмологије побољшали и убрзали и да се размишља о набавци још једног ЦТ магнета", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Особља за рад на новим апаратима и процедурама има. У овој години болница очекује 20 специјализаната из различитих области. Измирењем дуговања из ранијег периода, остварена је финансијска стабилност.
