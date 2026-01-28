Logo
Large banner

У добојској болници смањене листе чекања и гужве

Извор:

АТВ

28.01.2026

19:43

Коментари:

0
Болница Добој-операција
Фото: АТВ

Прва операција штитне жлијезде и тумора на мозгу само су неке од нових услуга у добојској болници. У Ангио сали, која је прошле године пуштена у рад, урађено је више од 700 процедура. Због патологије, посебно су значајне истиче управа, услуге из области кардиологије.

"Почели смо крајем прошле године да пружамо и услуге када је у питању електрофизиологија, значи уградња пејс мејкере, пејс мејкери се од краја прошле године могу уградити у нашиј установи", рекао је Синиша Марић, замјеник директора ЈУ Болница "Свети апостол Лука" Добој.

Смањене су листе чекања и гужве. Највећи проток пацијената сада је у амбулантама гдје није развијен систем наручивања.

"Листа чекања постоји само у пар служби, то нам је кардиологија УЗ срца, ендокринолог а све остало смо свели на минимум односно, у наредној седмици завршимо пацијенте и они су завршени", рекла је Сњежана Катанић, главна сестра ЈУ Болница "Свети апостол Лука" Добој.

Број услуга порастао је за 25 процената. Нови објекат и нова организација дали су резултате, увјерио се и ресорни министар. Намјера је да се уводе нове процедуре.

"Оно што сам добио информације овдје, свакако би требало да размишљамо о једној новој офталмолошкој сали, како бисмо проток пацијената офталмологије побољшали и убрзали и да се размишља о набавци још једног ЦТ магнета", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Особља за рад на новим апаратима и процедурама има. У овој години болница очекује 20 специјализаната из различитих области. Измирењем дуговања из ранијег периода, остварена је финансијска стабилност.

Подијели:

Тагови:

болница

Добој

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

Градови и општине

Огласило се ОЈТ о сталним крађама горива из РиТЕ Гацко

3 ч

0
Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

Градови и општине

Двојица подузетника из БиХ улажу десетке милиона марака у ново насеље

4 ч

0
Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

Градови и општине

Калабухов посјетио општину Брод, са Зечевићем о развојним плановима

1 д

0
Савиндан

Градови и општине

Светосавска академија први пут у Средњошколском центру у Лакташима

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

05

Уз само један трик пегла ће бити као нова

21

00

Ово нико није очекивао пред меч Ђоковића и Синера

21

00

Бивши кошаркаш Црвене звезде Алекса Раданов ново појачање Партизана

20

58

Макрон сазвао састанак Савјета за националну безбједност

20

51

Знакови Зодијака који увијек све примијете, али ријетко шта коментаришу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner