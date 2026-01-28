"Сарајево сафари" не почива на праву, већ на институцијама

Извор:
Прича о такозваном Сарајево сафарију, која се у посљедње вријеме пласира у федералним медијима поново је отворила старе ратне теме, без нових, али и старих чињеница. Иако се у јавности износе тешке оптужбе, конкретни докази, судске пресуде или званични документи не постоје.
Ради се о наводима старим више од три деценије, али новорођеним, без материјалних потврда, али са јасним политичким контекстом. Управо у том контексту и предсједнику Србије приписује се дјеловање у овој наводној афери. Вучић категорично одбацује наводе хрватског новинара, који је пласирао у јавност, како каже, ноторне лажи.
"Ријеч је о ноторној лажи. Тако нешто нисам ни чуо док сам боравио на Палама, никада. И не могу да оптужујем ни српски народ, нити могу да оптужујем Алексића ни било кога да је у томе учествовао, јер никада за тако нешто нисам чуо, ако су чули да су неки странци долазили нека их питају, мене не, нити сам убијао, нити пуцао нити било шта друго и немојте више да лажете, говорим свима онима који то лажу сваки дан", рекао је Александар Вучић, предсједник Србије
У тренутку када се у БиХ гомилају озбиљни проблем И када се уставност државе доводи у питање, фокус се поново преусмјерава на емотивно снажне, али правно неутемељене приче. У земљи у којој постоје десетине полицијских и безбједносних агенција, тужилаштва и судови, немогуће је да се овакав злочин преспава три деценије. Пресумпција невиности није политичка флоскула, већ темељ права. Када се она брише, брише се и граница између истине и пропаганде.
"Шта сте чекали 30 година ако сте имали такво нешто. Заиста невјероватно. на крају крајева ја сам цијели рат од 1992. до 1996. године радио у МУП-у Републике Српске, прву ратну годину на просторима Сарајева, па ваљда бисмо ми у МУП-у знали да се дешавало тако нешто. Ти је толико за мене невјероватна прича.Па ваљда бисмо ми у полицији знали, знали би грађани, знали би људи који живе на Грбавица, у Лукавици, на Палама, Требевићу да се тако нешто дешавало. То су такве глупости", рекао је Љубинко Митровић, професор кривичног права.
Поставља се питање да ли се ради о још једном покушају стварања колективне кривице, без индивидуалне одговорности и без судског епилога и зашто баш сада и коме ова фарса иде у прилог. Ако за нешто не постоје докази, онда то није истина, већ наратив. А наративи се, по правилу, активирају онда када нестане озбиљних тема и када политичкој сцени затреба нова под јела.
"У суштини не би требало дати пажњу томе зато што је то све једна фарса коју видимо не само данас или јуче, него пуних 30 година ми гледамо те фарсе. То је све једна продужена рука, исти потпис, иста идеја, исти смисао тога да се српском народу што више стави на плећа оно што није радио", рекао је Анђелко Носовић, предсједник Савеза логораша Републике Српске.
"Када је нестало тема гдје су Бошњаци приказивани као жртве онда су отворили морбидну причу од стране неког словенског новинара везано за као што они кажу Сарајево сафари. Ја сам живио на Илиџи и ја сам био у окружењу. Сарајево је био подијељен град између српског и бошњачког дијела и нас су гађали снајперима и нас су гађали на Илиџи гранатама, а оваква морбидна прича служи искључиво за нападе на Вучића и Србију", рекао је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Закључак је да прича о такозваном Сарајево сафарију не почива на праву, већ на инсинуацијама, и не служи правди, већ покушају производње колективне кривице. Тим покушајима се прикључује, очекивано И град Сарајево који ће се придружити италијанском новинару који се недавно досјетио, у недостатку инспирације да напише књигу, а као добру увертиру подноси кривичну пријаву против Италијана који су наводно учествовали у поменутом сафарију. Разумијемо да је фабула често поткријепљена имагинарним ликовима И догађајима. Покушали смо разумјети И Сарајево И након много труда дошли смо до закључка, односно прочитали смо га.. у фази истраге оштећени може поднијети захтјев за остваривање имовинско-правног захтјева.
