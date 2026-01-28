Мирјана Пајковић открила нове детаље: Одговорила на спекулације да је сама објавила интимне снимке

Извор:
Курир
28.01.2026
19:42
Коментари:0
Мирјана Пајковић, бивша државна службеница Владе Црне Горе, о чијим експлицитним снимцима бруји цијели регион посљедњих дана, демантовала је спекулације да је сама објавила интимне снимке.
- Апсолутно не бих пустила неке снимке на које нисам, да тако кажем, поносна, које мени изазивају један осјећај нелагодности. Дакле, то је апсолутно једна малициозна инсинуација. Да ли би ико од нас објавио снимак, прије свега, свог лица? Дакле, ето, отићи ћу до те границе. То апсолутно не - рекла је Мирјана Пајковић у подкасту "Сада и овде" на Хајп телевизији.
Како каже, њени снимци су се појавили "баш у тренутку кад је почела јавно да говори о насиљу моћника над њом".
Оно што је врло симптоматично је да ти снимци долазе у јавност, долази до једне енормно велике дистрибуције тих снимака, до једног енормног узнемиравања јавности мојим снимцима. Јер те снимке почињу да добијају људи који нити то желе да добију, нити мене знају, нити их то занима, нити су дио јавног живота и који се сами осјећају узнемиреним како неко зна њихов број да им то пошаље?
И да ми се то дешава управо у тренутку када јавно почињем да говорим о насиљу моћника нада мном и када правним путем покушавам да се изборим за своје права. Мислим да је свима јасан закључак - поручила је Мирјана Пајковић.
Црну Гору данима дрма афера у којој је поред Мирјане Пајковић, главни актер Дејан Вукшић, сада већ бивши директор Агенције за националну безбједност и некадашњи савјетник предсједника Јакова Милатовића.
Обоје су након скандала поднијели оставке на државне функције. Прво је то учинио Вукшић, крајем прошле године послије три кривичне пријаве Мирјане Пајковић. А прошлог петка и Мирјана Пајковић је поднијела оставку на мјесту директорке Директората за унапређење и заштиту људских права и слобода у Министарству људских и мањинских права Црне Горе.
Она каже да снимци нису направљени да би били дистрибуирани, али и да искључује опцију да је у питању политички прогон јер "није чланица политичке партије".
