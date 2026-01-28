Градоначелник предложио нове мјере за бањалучке мљекаре

Аутор:Инес Ђанковић
28.01.2026
19:15
Коментари:1
Узми све што ти држава даје, не питај за ниво. Задовољни су мљекари мјерама које је понудила Влада, али нису на одмет ни оне што нуди град. Садашњи буџет града за пољопривреду је нешто мање од 500 хиљада КМ, што није довољно каже градоначелник, па ће бити предложено да ове године буде рекордан-2 милиона марака. Али под условом да све то аминује Скупштина града Бањалука.
"Од мјера које овдје планирамо јесте да оних 5 пфенинга што је смањена цијена откупна млијека од мљекара, град Бањалука ће субвенционисати за 10 пф по свакој литри. Што значи да ће данас откупна цијена млијека бити највећа. Највише ћемо давати. Град Бањалука ће то субвенционисати за 10 пф по свакој литри. И град Бањалука то преузима са идејом да позовемо и градоначелника Приједора, Градишке, Бијељине , Дервенте итд да уз мали помак Владе и ми направимо један мали помак и да то буде заједнички помак", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Много је градоначелник обећао. И преузимање трошкова ветеринарских прегледа по сваком грлу ,што су до сада мљекари плаћали 65 марака по грлу. У ове сврхе биће издвојено 150 -200 хиљада КМ. Биће ту и помоћ за субвенционисање опреме за оне мљекаре који имају вишак млијека да купе опрему за производњу млијечних производа. У те сврхе подстицаји од 20-40 хиљада КМ. Мљекари сматрају да је пара и даље мало, јер се гомилају дуговања.
"Што се тиче буџет је био планиран за Центар негдје око 500 хиљада, то је веома мало. Данас је градоначелник предложио да предлаже 2 милиона-и то исто сматрам да је мало. Пошто има дуг већ од 2024. године што је 330 хиљада што није исплаћен. Има 25-та година што ништа није ријешено. Плус 26 нам долази", каже Александар Драгојевић, пољопривредни произвођач.
Република Српска
Мјере ће помоћи, сматрају у Центру за развој пољопривреде и села. За све што је потребно пољопривредним произвођачима на годишњем нивоу требала би 4 милиона марака. А субвенције долазе и од самог центра.
"Ми смо у претходне три године поред премије које је мљекар добијао од министарства и оно што су добијали од мљекаре, Центар је исплаћивао својим произвођачима у складу са Правилником добијеним од града, исплаћивали те премије", рекао је Драшко Илић, директор Центра за развој пољопривреде и села.
Све је договорено само још да се обезбиједи новац. Градоначелник каже да ће се средства обезбиједити умањењем појединих трошкова у буџету, како си се скупило додатних милион и 500 хиљада за пољопривреднике. И још само да све то подрже одборници на сједници на којој ће се расправљати о буџету града Бањалука.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
