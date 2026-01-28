Logo
Обистиниле се црне слутње: Ево шта је показала обдукција возача комбија у ком су страдали навијачи ПАОК-а

Телеграф

28.01.2026

19:10

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона
Појавили су се нови детаљи трагедије у којој су у близини границе са Србијом настрадали навијачи ПАОК-а, укупно њих седморица према посљедњим информацијама. Наиме, како пише румунска "Либертатеа", возач минибуса био је под утицајем опијата.

Истражиоци су на мјесту велике трагедије нашли неколико флаша са алкохолним пићима, као и коверте у којима су се налазиле забрањене супстанце. Даљи медицински тестови су утврдили да је возач био под утицајем тих средстава.

Превозници

Регион

Трећи дан протеста - нижу се милионски губици

Путник који је сједио на предњем десном сједишту минибуса је наводно рекао да је прије кобног судара у којем су настрадали навијачи ПАОК-а, возач који је имао 29 година повукао пар димова из џоинта са канабисом.

Портал Диги24 даље наводи да је обдукција над тијелом возача потврдила присуство дроге и недозвољених средстава у његовој крви, а након анализа које је спровео Национални институт за судску медицину.

Истражиоци сада покушавају да утврде како и због чега је возач уопште узео да конзумира џоинт и због чега се задржао у супротној траци након што је већ извршио претицање, када је било јасно да иде директно у камион.

Милорад Додик са руским амбасадором у Израелу

Република Српска

Амбасадор Русије захвалио Додику на састанку: Русија остаје пријатељ Републике Српске

Полиција покушава да утврди и да ли је комби имао неки технички квар.

Упозоравамо да снимак испод није прикладан за осјетљиве особе:

