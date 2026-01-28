Полиција трага за сином Весне Меденице: Нестао након што је осуђен на 10 година затвора

Црногорска полиција трага за Милошем Меденицом, сином предсједнице Врховног суда Црне Горе Весне Меденице, након што су обоје данас првостепено осуђени на по 10 година затвора.

Како наводе Вијести, позивајући се на незваничне информације из полиције, службеници су током редовне провјере Меденицу затекли ноћ уочи изрицања пресуде у објекту становања, док вечерас није био на тој адреси.

Кошарка Игокеа поражена од Уникса у Казању

Након осуђујуће пресуде, суд је Милошу Меденици одредио притвор због опасности од бјекства.

Милош Меденица пуштен је из притвора 17. октобра 2025. године, када му је одређен кућни притвор, након што су протекле три године без првостепене пресуде.

Бивша предсједница Врховног суда Весна Меденица и њен син Милош осуђени су данас првестепено на по 10 година затвора.

Специјални тужиоци тражили су да им буде изречена казна од по 20 година затвора и да им се изрекну новчане казне у износу од по 100.000 евра, док је одбрана тражила ослобађајућу пресуду.

Бања Лука Градоначелник предложио нове мјере за бањалучке мљекаре

Специјално државно тужилаштво их терети за кривична дјела стварање криминалне организације, продужено кривично дјело кријумчарење, продужено кривично дјело давање мита, примање мита, противзаконити утицај и навођење на противзаконити утицај, злоупотреба службеног положаја, неовлаштена производња, држање и стављање у промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога, недозвољено држање оружја и експлозивних материја, тешка тјелесна повреда и спречавање доказивања.