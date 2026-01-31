Путин објавио бројке које ће разљутити Запад

Извор:
Руски предсједник Владимир Путин похвалио је у петак извозне резултате руске војне индустрије у 2025. години, рекавши да је проширила своја тржишта и изгледе, посебно у Африци, упркос притиску Запада. Путин је оцијенио да тај сектор послује у "компликованим условима".
"Производња руске војне опреме прошле године испоручена је у више од 30 земаља, а износ девизних прихода премашио је 15 милијарди долара", рекао је Путин на састанку о војнотехничкој сарадњи у Кремљу путем видео позива и додао:
"Притисак западних земаља је остао, па чак се и појачао како би се успориле или блокирале пословне везе с Русијом. Али упркос свим тим покушајима, наши извозни уговори углавном су се досљедно поштовали", рекао је он.
Афричке земље, рекао је, посебно су изразиле интересовање за руску производњу.
"Упркос притиску Запада, афрички партнери показују спремност да прошире своје односе са Русијом у војној и војно-техничкој области", рекао је Путин. Русија његује везе са бројним афричким земљама, укључујући и област војне сарадње.
Централноафричка Република је 2018. године довела руске плаћенике из Вагнерове групе да се бране од побуњеничких група. Њен новоизабрани предсједник Фостен-Аршанж Туадера позвао је Путина да посјети земљу овог мјесеца. Русија је такође ојачала односе са војним администрацијама у Малију и Буркини Фасо.
