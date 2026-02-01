Ko je kriv za spor evropski put u BiH?

Korak naprijed, nazad dva – tempo je kojim se BiH kreće ka Evropskoj uniji. Volje za političkim dogovorom, očigledno, nema, pa je imenovanje glavnog pregovarača i usvajanje Zakona o Sudu BiH i VSTS-u i dalje neizvjesno. A, bez toga nema otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, jasni su iz Direkcije za evropske integracije.

"Vrlo je nezahvalno govoriti kako će se to završiti, jer konačnu riječ ima politika, to jeste politički dogovor. Ono što je vrlo važno jeste da pristupni pregovori zahtijevaju kontinuitet i funkcionalnost", rekla je Elvira Habota, direktor Direkcije za EU integracije BiH.

A, na funkcionalnost u BiH teško da se može računati. Političari ne mogu čak da se dogovore ni ko će imenovati glavnog pregovarača, niti imaju usaglašene stavove u vezi sa tekstom dva evropska zakona iz oblasti pravosuđa. Umjesto dogovora – prebacivanje odgovornosti. Za spor evropski put stranke političari iz Federacije krivca vide u SNSD-u i HDZ-u, dok im iz Te stranke odgovaraju da nisu oni kočničari evropskog puta, ali da neće podržati ništa što je na štetu Republike Srpske.

"Mi imamo još jednu malu šansu, možda u martu da eventualno usvojimo ova dva zakona, donesemo još neke odluke, da bi se otvorili zvanični pregovori. Ne vjerujem da je Čoviću i Dodiku u interesu otvaranje pregovora sa EU. Mislim da su oni zaokupljeni nekim ličnim i stranačkim interesima na račun BiH i njenog evropskog puta", rekao je Predrag Kojović, poslanik Naše stranke u PD PS BiH.

"Evropski put, to treba oni da znaju, ne podrazumijeva ustavno-pravno razvlašćivanje Republike Srpske, već podrazumijeva poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Srpske, ustavnopravnog poretka Federacije, tačnije Dejtonskog mirovnog sporazuma i takav evropski put ne može biti sporan. Samo je sporna onaj evropski put koji podrazumijeva oduzimanje nadležnosti", rekao je Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Sve su glasniji i stavovi da je Evropska zajednica propala, te da ne postoji nijedan objektivan razlog da Srpska vjeruje u evropske integracije.

"Šta vi hoćete, da nas uvučete tamo, da raspolažete našim resursima, da kupite naše mlade ljude i vodite ih na istočni front. Onaj ko zagovara danas priču o evropskim integracijama, zagovara to. Moramo stati. Evropa je propala", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Treba naglasiti da dva pravosudna zakona i imenovanje glavnog pregovarača nisu jedini uslovi za otvaranje pregovora. BiH nije ostvarila gotovo nikakav napredak u drugim oblastima, kao što je., recimo, zaštita prava i slobode izražavanja novinara, što je takođe zatraženo iz Evropske direkcije.