Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

Izvor:

ATV

19.01.2026

08:12

Данас сунчано уз малу до умјерену облачност
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana na sjeverozapadu će biti oblačnije, uz kraće sunčane periode.

Uveče će biti vedro i ponovo hladno uz mraz, oko rijeka i po kotlinama magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren, tokom dana na sjeveru i pojačan istočni i sjeveroistočni.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva do tri, na jugu do 12, u višim predjelima od minus četiri stepena Celzijusova.

Отац Предраг Поповић

Društvo

Otac Predrag Popović objasnio koju grešku Srbi najčešće prave na Bogojavljenje: ''Nije to trka!''

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Republici Srpskoj i FBiH pretežno sunčano uz vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus 13, Bjelašnica minus devet, Srebrenica i Gacko minus osam, Brčko i Sarajevo minus sedam, Bijeljina i Čemerno minus šest, Kneževo minus pet, Bileća i Doboj minus četiri, Tuzla, Zenica, Bugojno, Bihać, Srbac, Rudo, Drinić i Mrkonjić Grad minus tri, Šipovo, Foča i Banjaluka minus dva, Prijedor i Ribnik minus jedan, Trebinje jedan, te Mostar i Neum dva stepena Celzijusova.

Najviše snježnog pokrivača ima na Han Pijesku 26 centimetara.

Vremenska prognoza

