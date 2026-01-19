Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

19.01.2026
М.Т. у осмој деценији живота брутално је претучена у пљеваљском селу Бобово 13.августа прошле године. Старица је нападнута у кућу у којој живи са братом, а насилници су је претукли како би јој узели новац. До данас није познато ко стоји иза напада, а из тужилаштва наводе да је предмет формиран против НН лица.
Наиме, кобног дана, разбојник са фантомком је старицу, како се сумња, песницом ударио одмах након што је отворила врата. Нападачи су јој затим везали руке, прекрили лице и почели да је ударају тражећи да им каже гдје се налази новац.
Том приликом, према незваничним сазнањима портала "Дан", украдено је око 4.000 евра које је старица зарадила продајући стоку.
Кобног дана, како је извијестио "Дан", када су нашли 4.000 евра, побјегли су, а претучену и преплашену старицу је пронашао брат са којим живи, а који је тог јутра пошао до града да заврши неке послове. Претпоставља се да су разбојници знали да он није код куће.
Осам мјесеци касније, надлежни и даље не знају ко су разбојници који стоје иза напада.
"У овом тужилаштву је формиран предмет против НН учиниоца због кривичног дијела разбојништво. Предузимају се мјере и радње преко Управе полиције, Одјељења безбједности Пљевља, ради откривања учиниоца - саопштила је за "Дан" Љубица Цаковић, државна тужитељка и портпарол Вишег државног тужилаштва у Бијелом Пољу.
Комшије старице и њеног брата у селу Бобово испричали су за медије да су се навили поштеним радом.
"У питају су добре, поштене и радне комшије. Свих ових година живели су искључиво од свог рада на имању, бавећи се сточарством. Имали су седам-осам говеда", рекао је мештанин Бобова.
Он је рекао да је брат претучене старице кобног јутра отишао у Пљевља, тако да је М.Т. остала сама у старој кући, у близини шуме. Први комшија је удаљен око километар и по.
"Како је старица испричала, неко је покуцао на врата, а након што је отворила, снажно је ударена песницом у главу. Пала је и скоро се онесвијестила. Казала је да је било више разбојника, али није могла са сигурношћу да потврди колико је њих упало у њен дом. Свезали су је и она је, ошамућена и под великим боловима, видјела да претурају по соби. Одвалили су једну сталажу у наткасни и у њој нашли 4.000 евра. То је дио новца који су добили за стоку коју су продали само дан раније. Након тога, разбојници су побјегли - рекао је и додао да је увјерен да је ово разбојништво починио неко ко познаје породицу и ко је знао да су код куће држали новац од продаје стоке.
(Дан)
Тренутно на програму