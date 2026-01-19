Logo
Large banner

Пуцњава у градској управи у Чешкој - има мртвих и рањених

Извор:

АТВ

19.01.2026

11:58

Коментари:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

У пуцњави у градској управи у Хрибцкој, у Дечинској регији у Чешкој, погинула је једна жена, а најмање четири особе су повријеђене, међу њима и један полицајац, пише чешки портал "тн.нова.цз".

Нападача су ликвидирали полицијски службеници.

"Тренутно су све расположиве снаге и ресурси упућени у село Хрибска у Дечинској регији, у градску управу, након дојаве о пуцњави", објавила је полиција на друштвеној мрежи Икс.

илу-трчање по снијегу-11122025

Здравље

Трчање по хладном времену може бити пријатније него љети: Ево због чега

Нешто послије 11 сати, полиција је објавила:

"Нападач је елиминисан! Три особе и један полицајац су повријеђени. Информације ћемо ажурирати".

Према полицијским наводима, двије особе су погинуле у згради, додаје поменути портал.

"Зграда је сигурна. У овом тренутку можемо потврдити да су једна жена и нападач мртви", саопштено је.

Полиција је такође успоставила линију за кризне интервенције.

На мјесто догађаја упућене су прве полицијске патроле, интервентне и специјалне јединице, саобраћајна полиција те криминалистички истражиоци.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Гд‌је је најскупље гориво и како на листи стоји БиХ?

"Зграда је осигурана и тренутно не би требало бити даљње опасности", додала је полиција.

На терену су хитни медицински тимови и хеликоптер хитне помоћи.

Портпарол Прокоп Воленик, изјавио је да у овом тренутку нема више информација о трагичном догађају.

"Пажљиво пратим информације о пуцњави у градској управи у Хрибску. Ситуација је озбиљна, али према мојим информацијама нема даљње опасности, нападач је мртав. Одлучио сам да одем на мјесто инцидента", рекао је министар унутрашњим послова Лубомир Метнар.

Подијели:

Тагови:

Чешка

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Регион

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

1 ч

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Слава вам пада за викенд: Имате ли право на слободан дан?

1 ч

0
Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Србија

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

1 ч

0
Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Градови и општине

Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

1 ч

0

Више из рубрике

Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

Свијет

Путин се окупао у леденој води поводом Богојављења

2 ч

0
Јапанска премијерка распушта парламент

Свијет

Јапанска премијерка распушта парламент

2 ч

0
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

2 ч

0
Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Свијет

Доналд Трамп је упутио језиву поруку

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner