Пуцњава у градској управи у Чешкој - има мртвих и рањених

У пуцњави у градској управи у Хрибцкој, у Дечинској регији у Чешкој, погинула је једна жена, а најмање четири особе су повријеђене, међу њима и један полицајац, пише чешки портал "тн.нова.цз".
Нападача су ликвидирали полицијски службеници.
"Тренутно су све расположиве снаге и ресурси упућени у село Хрибска у Дечинској регији, у градску управу, након дојаве о пуцњави", објавила је полиција на друштвеној мрежи Икс.
Нешто послије 11 сати, полиција је објавила:
"Нападач је елиминисан! Три особе и један полицајац су повријеђени. Информације ћемо ажурирати".
Према полицијским наводима, двије особе су погинуле у згради, додаје поменути портал.
"Зграда је сигурна. У овом тренутку можемо потврдити да су једна жена и нападач мртви", саопштено је.
Полиција је такође успоставила линију за кризне интервенције.
На мјесто догађаја упућене су прве полицијске патроле, интервентне и специјалне јединице, саобраћајна полиција те криминалистички истражиоци.
"Зграда је осигурана и тренутно не би требало бити даљње опасности", додала је полиција.
На терену су хитни медицински тимови и хеликоптер хитне помоћи.
Портпарол Прокоп Воленик, изјавио је да у овом тренутку нема више информација о трагичном догађају.
"Пажљиво пратим информације о пуцњави у градској управи у Хрибску. Ситуација је озбиљна, али према мојим информацијама нема даљње опасности, нападач је мртав. Одлучио сам да одем на мјесто инцидента", рекао је министар унутрашњим послова Лубомир Метнар.
