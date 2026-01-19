Logo
Large banner

Јапанска премијерка распушта парламент

19.01.2026

10:55

Коментари:

0
Јапанска премијерка распушта парламент
Фото: Tanjug/Toru Hanai/Pool Photo via AP

Прва јапанска премијерка Санае Такаичи у понед‌јељак је објавила да ће распустити доњи дом парламента земље због пријевремених избора.

Обраћајући се на конференцији за новинаре у Токију, Такаичијева је рекла да ће парламент бити распуштен у петак, када се заступници састану на заказаној сједници.

Изабрана је прошлог октобра за 104. премијерку земље.

Шпанија-несрећа

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Избори, који су се директно требали одржати најкасније до октобра 2028., сада би се могли одржати већ 8. фебруара.

Странка или коалиција треба најмање 233 мјеста у доњем дому јапанског дводомног парламента од 465 чланова да би изабрала премијера, објашњава "Анадолија".

Подијели:

Тагови:

Japan

Парламент

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Свијет

Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

2 ч

0
Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Свијет

Доналд Трамп је упутио језиву поруку

2 ч

1
Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

Свијет

Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

3 ч

0
Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Свијет

Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner