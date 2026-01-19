Јапанска премијерка распушта парламент

19.01.2026
10:55
Прва јапанска премијерка Санае Такаичи у понедјељак је објавила да ће распустити доњи дом парламента земље због пријевремених избора.
Обраћајући се на конференцији за новинаре у Токију, Такаичијева је рекла да ће парламент бити распуштен у петак, када се заступници састану на заказаној сједници.
Изабрана је прошлог октобра за 104. премијерку земље.
Избори, који су се директно требали одржати најкасније до октобра 2028., сада би се могли одржати већ 8. фебруара.
Странка или коалиција треба најмање 233 мјеста у доњем дому јапанског дводомног парламента од 465 чланова да би изабрала премијера, објашњава "Анадолија".
