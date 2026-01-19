Izvor:
ATV
19.01.2026
19:05
Vidiš sebe ispred kamera, odlično pišeš i još bolje se izražavaš, brzo razmišljaš i ne plašiš se izazova, zahtjevnih snimanja i svakodnevnog traganja za istinom? Ako se pronalaziš u ovome - možda si baš ti prava osoba za najbolji tim u medijima!
Tražimo novinare informativnog programa i portala.
Prijavi se, pošalji nam svoj CV do 10. februara na konkurs@atvbl.rs
Možda baš ti budeš dio tima koji pomjera granice!
