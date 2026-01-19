Logo
Tražimo novinare informativnog programa i portala

Izvor:

ATV

19.01.2026

19:05

Тражимо новинаре информативног програма и портала

Vidiš sebe ispred kamera, odlično pišeš i još bolje se izražavaš, brzo razmišljaš i ne plašiš se izazova, zahtjevnih snimanja i svakodnevnog traganja za istinom? Ako se pronalaziš u ovome - možda si baš ti prava osoba za najbolji tim u medijima!

Tražimo novinare informativnog programa i portala.

Prijavi se, pošalji nam svoj CV do 10. februara na konkurs@atvbl.rs

Možda baš ti budeš dio tima koji pomjera granice!

