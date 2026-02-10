Logo
Ronaldo spreman da okonča štrajk

10.02.2026

07:02

Kristijano Ronaldo je navodno spreman da okonča štrajk u Al Nasru i vrati se na teren.

Portugalska superzvijezda je odbila da igra za svoj tim u znak protesta zbog prelaska kluba u januarskom prelaznom roku i propustila je posljednje dvije utakmice. Spor je, izgleda, riješen, a Al Nasr je odredio datum za povratak svoje najveće zvijezde, izvještava Goal.

Prema pisanju portugalskog lista A Bola, Ronaldo se već vratio treninzima sa Al Nasrom nakon što je propustio posljednje dvije utakmice. Klub je sada zakazao povratak takmičenju sljedećeg vikenda protiv Al Fateha.

Ronaldo neće igrati u utakmici Druge azijske Lige šampiona protiv Arkadaga u Turkmenistanu, koja se igra sredinom nedjelje.

Izvještaji ukazuju da je Ronalda razbjesnila neaktivnost kluba u zimskom prelaznom roku, tokom kojeg su doveli samo jednog mladog igrača, dok je rivalu za titulu Al Hilalu bilo dozvoljeno da dovede Karima Benzemu iz Al Itihada.

S obzirom na to da sva tri kluba posjeduje isti saudijski investicioni fond (PIF), Ronaldo je bio bijesan. A Bola tvrdi da ga je razbjesnilo i kašnjenje u isplati plata zaposlenima u Al Nasru.

Navodno je klub sada pristao da plati dugove, čime je okončana borba za vlast pobjedom napadača.

Kristijano Ronaldo

Al Nasr

