Штрбац: "Томпсонизација" - нови назив за ширење усташтва

Одборници у Ријеци у Хрватској траже ванредну сједницу Градског вијећа на којој би се одлучивало о забрани да се у градским просторима користе фашистички и усташки симболи, поруке и слогани, укључујући "За дом спремни!".
Повод за овај захтјев је најављени концерт Марка Перковића Томпсона у Ријеци, као и, како наводе одборници, ширење историјског ревизионизма на улицама, од графита до наљепница са фашистичким обиљежјима повезаним са усташким покретом и нацистичким симболима.
Предсједник документационог информационог центра, Саво Штрбац у разговору за РТРС сматра да је Истра до сада одолијевала овим концертима, али да је промјеном власти дошло до "томпсонизације" Истре.
"Ништа ново. Имали смо случај у Загребу крајем године: један концерт је одржан 27., а 28. му је забрањен. Ради се о спортским дворанама којима располажу градови. Имали смо у Поречу потписивање петиције, гдје је хиљаду људи потписало да се концерт не одржи, али се он ипак одржао. 6. фебруара је заказан концерт у Ријеци. До задњих избора Ријеку је држао СДП, изгубили су изборе и то је сада политичко препуцавање. Мислим да неће бити ванредне сједнице нити одгађања концерта", истиче Штрбац.
Додаје да једино Пула још увијек одолијева, јер је и сам градоначелник Пуле изјавио да док је он градоначелник Томпсон у овом граду неће наступати.
"Пула одолијевала свих ових година. Иначе је Истра одолијевала тој усташизацији, али Томпсон и његов тим се управо поносе тиме што су "начели" Истру, а ево и Ријека је ту. Оно што су биле неосвојиве тврђаве, остало им је само то да Томпсон покори цијелу Хрватску и направи "томпсонизацију", како су то назвали поједини хрватски политичари", рекао је Штрбац.
Истиче да је "томсонизација" модернији назив за усташизацију и ревизију историје.
"Када сви који обожавају Томпсона долазе на његове концерте, већина њих узвикује усташке покличе, јер и сама његова пјесма почиње тим усташким покличем. Оно што можда највише треба да забрине хрватско друштво јесте то што на те концерте долази највише младих људи који су рођени по завршетку рата, људи који нису ни омирисали барут", јасан је Штрбац.
Додаје да је хрватско друштво доста толерантно, осим према Србима православцима. Истиче да након Срба нетолеранција влада према мигрантима и другим радницима из страних земаља.
"Када кажем да то треба да забрине хрватско друштво, мислим првенствено на омладину. Учили смо да се дјеца рађају као табула раза и да их формира друштво, какви ће бити њихови погледи на свијет, окружење, на друге и другачије. Морам констатовати да хрватско друштво школство, породица, улица, црква и медији индоктринирају омладину од предшколског узраста у погрешном смјеру, у мржњи према Србима и свему што је српско. И када би неко хтио да се ти људи едукују јер супротност индоктринације јесте едукација, и то у универзалним вриједностима попут толеранције према другима и другачијима то се не ради законима и декретима. То је процес", сматра Штрбац.
Додаје да када би постојала жеља у хрватском друштву, то би значило да је потребно упрегнути све сегменте друштва како би се млади едуковали према универзалним вриједностима.
"То, нажалост, не видимо. Имате њиховог премијера, који је предсједник најјаче странке, он је отишао на онај јулски концерт на Хиподрому са својом дјецом да се поклони Томпсону. Тиме је послао поруку свима осталима, а сада се ишчуђава и каже: "То су само три ријечи; За дом спремни." Када шаљете такву поруку младима, то је рехабилитација усташтва", јасан је Штрбац.
Подсјећа да има неких свијетлих тачака, попут маршева антифашизма, али то је још увијек веома мали број људи.
"Мислим да се са тим феноменом "томпсонизације" у Хрватској мора изборити само хрватско друштво јер ће их то једног дана упропастити. Често ме питају зашто не реагује ЕУ. ЕУ нема правне алате да реагује. Хрватска је ушла у ЕУ 2013. године и нема шансе да свих 27 чланица дигне руку да се Хрватска избаци из чланства. Дакле, ово је првенствено терет за Хрватску. Они треба да се изборе с тим, и ја поздрављам антифашисте. Вјерујем да ће то друштво у будућности схватити да иде у погрешном смјеру", рекао је Штрбац.
О иницијативи Миодрага Линте који је најавио да ће се обратити Европском савјету са захтјевом за забрану концерата у свим земљама ЕУ, Штрбац истиче да он са тим потезом не може много да преузме, јер тај проблем је ствар хрватског друштва те да се друштво мора изборити са тим.
"Треба подржавати антифашисте, нема их у великом броју, али их има. Треба поздравити иницијативу у Ријеци да се концерт забрани. То је почетак нечега што би у будућности могло да поправи ситуацију у хрватском друштву, првенствено у односу према другима и другачијима. Ти политичари сваку ситуацију која се нама не свиђа виде тако што ће позвати некога другог да нешто учини. Треба подржавати антифашисте да они нешто ураде на том плану", закључио је Штрбац.
