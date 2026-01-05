Mazalica: Vukanovićeva ambcija veća od kompetentnosti

Za nekoga ko se samokandiduje i pretenduje na mjesto srpskog člana Predsjedništva BiH poput Nebojše Vukanovića, zabrinjavajuće je u njegovim istupima o Venecueli nepoznavanje diplomatije, geopolitike i elementarnih interesa Republike Srpske, izjavio je za šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Srđan Mazalica.

"Dok se svijet nalazi u ozbiljnom procesu globalnog pomjeranja, a veliki igrači otvoreno redefinišu svoje interese, Vukanović međunarodnu politiku posmatra kao pozornicu za lični nastup – kao da je tu da podučava amatere i da dijeli lekcije onima koji se tom poslu zaista bave. U ovakvim okolnostima, moralni patos i glasni komentari nisu hrabrost, već opasna naivnost", konstatovao je Mazalica.

On je ukazao da njegovi komentari više liče na jetrvsko naglabanje nego stavove čovjeka koji bi htio da predstavlja Republiku Srpsku u jednom od najozbiljnijih perioda globalnih odnosa od kraja Hladnog rata.

"Spoljna politika nije terapija za lične frustracije, niti prostor za dnevno-političke bodove. Ona traži znanje, hladnu glavu i sposobnost da se razlikuje kada je vrijeme za riječ, a kada za ćutanje. Svođenje složene krize u Venecueli na crno-bijele moralne sudove pokazuje samo da je ambicija veća od kompetentnosti", zaključio je Mazalica.