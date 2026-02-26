Ovo je najnovija informacija o stanju ministra Dačića

Ivica Dačić nalazi se na bolničkom liječenju u Kliničkom centru Srbije, zbog obostrane upale pluća. On je i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom i primenjuju se sve neophodne terapijske mjere.

Ministar policije i lider SPS-a inače godinama boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti, a na Klinici za pulmologiju UKCS hospitalizovan je juče u poslijepodnevnim časovima.

(Telegraf.rs)