Ovo je najnovija informacija o stanju ministra Dačića

Zdravstveno stanje potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića sada je stabilno, saznaje Telegraf.rs.
Ivica Dačić nalazi se na bolničkom liječenju u Kliničkom centru Srbije, zbog obostrane upale pluća. On je i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom i primenjuju se sve neophodne terapijske mjere.
Ministar policije i lider SPS-a inače godinama boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti, a na Klinici za pulmologiju UKCS hospitalizovan je juče u poslijepodnevnim časovima.
