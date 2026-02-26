Logo
Ovo je najnovija informacija o stanju ministra Dačića

Telegraf

26.02.2026

16:08

Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Foto: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Zdravstveno stanje potpredsjednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića sada je stabilno, saznaje Telegraf.rs.

Ivica Dačić nalazi se na bolničkom liječenju u Kliničkom centru Srbije, zbog obostrane upale pluća. On je i dalje pod stalnim lekarskim nadzorom i primenjuju se sve neophodne terapijske mjere.

Владимир Кецмановић

Srbija

Dječak ubica ponovo pred sudom: Kosta svjedoči protiv roditelja

Ministar policije i lider SPS-a inače godinama boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti, a na Klinici za pulmologiju UKCS hospitalizovan je juče u poslijepodnevnim časovima.

(Telegraf.rs)

