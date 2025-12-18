Logo
Dječak (14) osumnjičen za pokušaj ubistva u Srbiji

Izvor:

Telegraf

18.12.2025

14:00

Дјечак (14) осумњичен за покушај убиства у Србији

Tinejdžer F. G. (14) uhapšen je danas zbog sumnje da je za vikend počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju, tako što je, ispred jedne prodavnice na Voždovcu, nožem zadao teške tjelesne povrede svom vršnjaku V. M (14), a policija je razotkrila osumnjičenog zahvaljujući listi poziva povrijeđenog dječaka, kao i snimaka sa nadzornih kamera.

Kako Telegraf.rs saznaje, policija je prilikom provjere telefona povrijeđenog V. M. u listi poziva vidjela ko je posljednja osoba koju je kontaktirao i tako došla do F. G, a kada su otišli da obave informativni razgovor sa njim, primijetili su da je to isti dječak kao i na snimku sa nadzorne kamere sa prodavnice.

Naime, na snimku sa sigurnosnih kamera, koji je uzela policija i tužilaštvo, može se vidjeti grupa dječaka, među kojima su bili V. M. i F. G, koja je bila nedaleko od prodavnice. U jednom trenutku napadač je zamolio vršnjaka da mu da telefon jer "nema kredita, a ima važan razgovor". Povrijeđeni dječak V. M, koji je u kraju poznat kao vrhunski sportista, odličan đak i dijete iz dobre porodice, pristao je da da telefon.

Фредерик Пехиер

Svijet

"Doktor smrt, trovač, ubica": Osuđen anesteziolog zbog ubistva 12 pacijenata

- Na snimku se vidi kako F. G. uzima od dječaka telefon. Nakon nekoliko minuta počinje da se udaljava od grupe maloljetnika. Na snimku se vidi kako V. M. ide za njim i u jednom trenutku traži mu svoj telefon koji mu i uzima. Oba dječaka se zatim vraćaju među prijatelje - rekao je za Telegraf.rs izvor blizak slučaju.

Međutim, kako je naveo izvor za Telegraf.rs, F. G. se ubrzo nakon toga približio V. M. i obratio mu se rečima: "Znaš li ti ko sam ja? Zašto mi uzimaš telefon?"

Макензи Михалски

Svijet

Zadavio djevojku tokom odnosa, snimao, pa je zakopao u koferu

- Na snimku se zatim vidi kako F. G. prilazi V. M. i cilja mu nož u grudi. Dječak je prvi zamah izbjegao, ali i drugi. Međutim, nasilnik nije odustao i iz sve snage mu je zario nož u grudi. Da se V. M. nije pomerio sječivo bi mu završilo u srcu - dodao je izvor.

Kako je Telegraf.rs već pisao, povrijeđeni tinejdžer utrčao je u piceriju koja se nalazi na uglu, malo dalje od same prodavnice gdje se dogodio napad i zatražio pomoć, a prisutni su odvah pozvali policiju i ekipu Hitne pomoći. V. M. je hitno transportovan u Univerzitetsku dječju kliniku u Tiršovoj, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život, a kako su naveli i ljekari, malo je falilo da mu sječivo završi u srcu. On se trenutno nalazi pod konstantnim nadzorom ljekara, a prema posljednjim informacijama, on se nalazi u dobrom stanju.

Сергеј Лавров

Svijet

Pitanje kako će Zapad "orkestrirati" izbore u Ukrajini

Ono što je zaprepastilo istražne organe jeste ponašanje oba tinejdžera, V. M. je po prijemu u bolnicu odbio da sarađuje sa policijom i nije želio da im ispriča ko ga je i zašto napao, dok se tinejdžer osumnjičen za napad hladnokrvno vratio u društvo kao da se ništa nije dogodilo.

Komšije koje žive u neposrednoj blizini same prodavnice šokirane su nasiljem koje se dogodilo u njihovom, kako navode, inače mirnom kraju.

- Tu u blizini je osnovna škola. Da dijete učini nešto tako brutalno, ja ne mogu da povjerujem! Plašim se djecu sada da puštam van kuće kada padne mrak, više ne znaš šta može da se desi - ispričala je za Telegraf.rs jedna stanarka naselja Stepa Stepanović.

zemljotres potres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

Podsjetimo, ovaj brutalni napad dogodio se u naselju Stepa Stepanović u subotu oko 22 sata uveče, kada je verbalni sukob između dvojice dječaka prerastao u ozbiljno nasilje.

Osumnjičeni maloljetnik priveden je u Odjeljenje za maloljetnike u sklopu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, dok mu se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju. Sudija za maloletnike će u narednom periodu odlučiti o daljim merama i eventualnom određivanju pritvora za osumnjičenog F. G.

17

13

Alen Islamović godinama krio pravo ime - otkriveno zašto

17

07

Ubijena poznata novinarka: Kristinino tijelo pronađeno pored muževog

16

55

Narod priča: Milići

16

55

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

16

45

Novak Đoković otkrio buduću zvijezdu tenisa

