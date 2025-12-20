Kilijan Mbape juri istorijski rekord Kristijana Ronalda

Mbape ne samo da vuče Real ka pobjedama, već juri i istoriju. Njemu fali mu još jedan gol da izjednači Ronalda, a dva da ga prestigne po broju golova u jednoj godini

Na njegov 27. rođendan, ukazana mu je posljednja šansa da to uradi u subotnjem meču protiv Sevilje na domaćem terenu.

Kilijan Mbape nije odmarao ni u Kupu kralja. Pomogao je Real Madridu da savlada niželigaša Talaveru rezultatom 3:2, a čini se da bez njega "kraljevski klub" ima ozbiljnih problema da postiže golove i pobjeđuje ekipe koje su na papiru znatno slabije.

"Blankosi" su vodili 2:0, pa 3:1, a Mbape je postigao dva gola. Mbape je u srijedu odigrao svih 90 minuta, pa se postavlja pitanje da li je bio toliko neophodan Realu ili je jednostavno želio da ostane na terenu do kraja, jer ima šta i koga da juri do kraja godine.

Naime, u pitanju je rekord Kristijana Ronalda po broju golova u kalendarskoj godini u dresu Reala. Mbape je u 2025. godini postigao 58 golova, dok je Ronaldo 2013. godine dao 59, što je i dalje najbolji učinak nekog igrača Reala u jednoj kalendarskoj godini.

Francuzu je ostala još jedna utakmica do kraja godine u kojoj može da uđe u istoriju. Real će u subotu na "Santjago Bernabeuu" dočekati Sevilju.

Sa jednim golom Mbape bi izjednačio Ronaldov učinak, dok bi sa dva ili više preuzeo prvo mjesto na vječnoj listi. S obzirom na formu koju Mbape ima u La Ligi, deluje da mu bar izjednačenje rekorda ne bi trebalo da predstavlja prevelik problem.

Barselona je trenutno lider sa 43 boda, četiri više od "kraljevskog kluba", čiju klupu i dalje predvodi Ćabi Alonso. Baskijski trener je jedva "preživio" meč kada je Real pobijedio Alaves 2:1 u Vitoriji. Da nije bilo te pobjede, vjerovatno bi dobio otkaz. Tada su Mbape i Rodrigo donijeli trijumf madridskom velikanu.

