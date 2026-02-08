Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

Ministarstvo unutrašnjih poslova je do 12.30 časova evidentiralo je incidente na biračkim mjestima gdje se održavaju ponovni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na području Republike Srpske.

U 07.15 časova lice S.V. iz Doboja prijavilo je Policijskoj upravi Doboj da ju je nepoznato lice snimalo mobilnim telefonom, bez njenog odobrenja. Po navedenoj prijavi postupili su policijski službenici koji su na licu mjesta zatekli prijavljeno lice i utvrdili da se radi o licu S.P. iz Teslića i istog saslušali u policijskoj stanici. O događaju je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Republika Srpska Snimao Sanju Vulić na biračkom mjestu: "Sa kojim pravom posmatrač ima uvid u moj lični dokument?"

U 07.55 časova lice S.G. iz Doboja je putem telefona Policijskoj upravi Doboj prijavilo navodnu kupovinu glasova u jednom ugostiteljskom objektu na području Doboja. Po navedenoj prijavi odmah su postupili policijski službenici, te nisu potvrđeni navodi predmetne prijave.

Oko 08.00 lice S.G. iz Doboja je putem telefona prijavilo Policijskoj upravi Doboj navodnu kupovinu glasova u neposrednoj blizini biračkog mjesta na području Grada Doboja. Tokom postupanja po navedenoj prijavi, policijskim službenicima Policijske stanice Doboj 1 se na licu mjesta obratilo lice M.B. iz Doboja koje je saopštilo da mu je za glasanje tražilo novac lice M.A. iz Doboja. U vezi sa navedenim preduzete su neophodne mjere i radnje, te je o svemu obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Republika Srpska "Okupirali" biračka mjesta, "puštaju" priču o kupovini glasova: Novi pokušaji da se prekroji volja naroda

U 09.52 časova u Policijsku stanicu Zvornik obratilo se lice M.V. te prijavilo ometanje glasanja ispred biračkog mjesta na području Grada Zvornika, od strane lica S.T. i T.N. Na lice mjesta izašli policijski službenici. Rad po navedenoj prijavi u toku.

Oko 10.00 časova lice P.B. iz Dervente prijavilo je telefonom Policijskoj upravi Doboj nesuglasice sa licem N.D na području Grada Doboja. Po navedenoj prijavi postupili su policijski službenici Policijske stanice Doboj 2 ,koji su obavili razgovor sa prijaviteljem, te je isti izjavio da ga je u blizini navedenog biračkog mjesta lice N.D. odgurnulo, nakon čega je došlo do verbalnih nesuglasica. Prijavljeno lice N.D. pozvano je na razgovor u službene prostorije Policijske stanice Doboj 2. Rad po navedenom je u toku.

U 10.25 časova lice S.O. je prijavilo policijskom službeniku Policijske stanice Bratunac da se u neposrednoj blizini osnovne škole u mjestu Fakovići navodno kupuju glasovi. Po navedenom postupili policijski službenici nadležne policijske stanice, te je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

U 11.00 časova u prostorije Policijske stanice Doboj 1 lično je pristupilo lice Z.J.K. iz Doboja, te prijavilo da se u ugostiteljskom objektu na području Grada Zvornika, koji se nalazi u neposrednoj blizini biračkog mjesta daje novac. Po navedenom su postupili policijski službenici nadležne policijske stanice, te je obavješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji je naložio da se u vezi navedenog dostavi izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama.

Oko 11.10 časova u Operativnom dežurstvu Policijske uprave Doboj putem telefona zaprimljena je prijava lica S.G. iz Doboja na okolnosti nesuglasica u jednom ugostiteljskom objektu na području Grada Doboja. Preduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika na licu mjesta nisu utvrđeni elementi ni krivičnog djela, ni prekršaja.

Povodom održavanja ponovnih prijevremenih izbora, danas, 8. februara od 07,00 do 19,00 časova rade lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima. Građanima su na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i JMB, uključujući i akviziciju.

U cilju preduzimanja mjera i radnji povodom održavanja ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na području gradova i opština i to: Zvornika, Doboja, Laktaša, Bratunca, Vlasenice, Milića i Osmaka, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa za dana 08.02.2026. godine od 00,00 časova do 09.02.2026. godine do 06,00 časova.

Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je Naredbu o zabrani saobraćaja za teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima na području Doboja, Laktaša, Zvornika, Bratunca, Milića, Vlasenice i Osmaka u periodu od 00,00 časova u nedjelju, 08.02.2026. godine do 06.00 časova u ponedjeljak, 09.02.2026. godine.

Republika Srpska MUP Srpske izdao zabranu

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedeni dan neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme.