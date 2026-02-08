Logo
GIK Doboj: Nema prijavljenih incidenata na glasačkom mjestu u Pridjelu

RTRS

08.02.2026

12:40

Gradskoj izbornoj komisiji u Doboju nije prijavljen nikakav incident na glasačkom mjestu u Pridjelu, potvrdio je predsjednik GIK Doboj Nenad Paleksić za RTRS reagujući na tvrdnje pojedinih medija o navodnom fizičkom napadu na posmatrača SDS-a.

- Nismo dobili da je bio bilo kakav incident ili prigovor. Ako se nešto dešava, to je izvan kruga od 50 metara, to ne može kontrolisati ni birački odbor, niti mi kao Gradska izborna komisija - rekao ja Paleksić.

избори гласање 1

Republika Srpska

"Okupirali" biračka mjesta, "puštaju" priču o kupovini glasova: Novi pokušaji da se prekroji volja naroda

Kaže, nijedna nepravilnost nije utvrđena.

- Nemamo nijedan zvaničan prigovor, niti usmeni, niti pismeni. Tako da, nemamo do sad nikakvih problema - zaključio je Paleksić.

