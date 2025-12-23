Naše zapadne kolege učinile su sve da u najvećoj mogućoj mjeri politizuju rad agencije UNESKO i da ukrajinizuju dnevni red organizacije, pri čemu su očigledni dvostruki standardi koji se, između ostalog, jasno ispoljavaju u usvajanju antiruskih odluka Izvršnog savjeta u vezi sa Krimom i Ukrajinom, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na Generalnoj skupštini Komisije Ruske Federacije o radu ove agencije UN.

Te odluke daleko prevazilaze mandat ove organizacije, napomenuo je on.

"Za vrijeme bivšeg generalnog direktora, koji je predstavljao Francusku, sekretarijat organizacije je otvoreno služio interesima zapadne manjine, zatvarao oči pred politikom kijevskog režima usmjerenom protiv ruskog obrazovanja i kulture, pred ubistvima naših novinara, kao i pred masovnim kršenjem prava Rusa i ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, uključujući pravo na maternji jezik i pravoslavnu vjeru, iako su ta prava garantovana Poveljom UN", poručio je Lavrov.

Napomenuo je da je rukovodstvo UNESKO-a je, za vrijeme prethodne generalne direktorke, zatvaralo oči pred uništavanjem spomenika, uključujući i one u Odesi, gde je srušen spomenik Katarini II, osnivaču tog grada.

Nekoliko dana kasnije, Izvršni savet UNESKO-a donio je odluku da se istorijski centar Odese uvrsti na spisak svetske baštine čovečanstva.

"Smatram, međutim, da je teško zamisliti veće izrugivanje mandatu ove ugledne organizacije", poručio je Lavrov.

Skrenuo je pažnju na to da se antiruska politika kolektivnog Zapada jasno ispoljila i tokom izbora za Izvršni savet, kroz ogroman pritisak na zemlje Globalnog juga, koje su bile primoravane da glasaju protiv Rusije.

"Zapadni protivnici postigli su da ruska kandidatura ne prođe. Ipak, uprkos svemu, podršku nam je pružilo 93 države članice", podvukao je ministar spoljnih poslova Rusije.

Dodao je da će Rusija, naravno, nastaviti da aktivno učestvuje u radu UNESKO-a, kao i u drugim formatima, kao i da će na narednim izborima za Izvršni savjet obavezno ponovo podnijeti svoju kandidaturu.

"Vjerujem da će do tada mnogo toga u djelovanju Zapada postati jasnije i da njegovi pokušaji da otvoreno i krajnje bezobzirno uvrće ruke državama članicama UNESKO-a više neće biti tako uvjerljivi", poručio je Lavrov.