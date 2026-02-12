Logo
Ovo cvijeće nikako ne poklanjajte za Dan zaljubljenih

Ona

12.02.2026

18:32

Цвијеће циклама
Foto: Pexels

Bez sumnje, cvijeće je jedan od najboljih poklona za Dan zaljubljenih. Šta je ljepše od toga da romantično osjećanje izrazimo nježnim, gotovo prozračnim laticama svježih cvjetova? Cvijeće se često doživljava kao biće sa sopstvenom dušom, sposobno da nam prenese poruke i nosi svoju posebnu energiju.

Ali u tome i jeste trik: spoljašnja ljepota njihovih pupoljaka ne mora nužno odgovarati značenju koje nose. A postoje čak i biljke koje su potpuno neprikladne za buket za Dan zaljubljenih.

Među njima su:

Hajdučka trava

Šarena višegodišnja biljka Achillea često se može pronaći i tokom zime. Cvjećari je vole jer ne blijedi, ne gubi boju i latice duže vrijeme ostaju svježe. Često je koriste kao šaren dodatak u buketu, ali u jeziku cvijeća ona zapravo simbolizuje krvavi i brutalni rat. Dakle, ako je jedina borba koju planirate sa voljenom osobom ona u krevetu, izbjegavajte ovu biljku po svaku cijenu — naročito kada birate poklon za Dan zaljubljenih.

Balsamina

Iako ovi cvjetovi dolaze u mnogim živopisnim bojama, oni su definitivno zabranjeni u buketu za Dan zaljubljenih, jer šalju poruku: „Dosta mi je tvojih ludorija i mrzim te!“ Dakle, ako vam ih prodavac ponudi, možda bi trebalo da mu predložite da potraži drugi posao.

Karanfili

Ako ih poklonite 14. februara, prugasti ili žuti karanfili mogu da znače da ste razočarani u vezu i želite da je okončate. Definitivno nisu najbolji izbor na dan kada želite da izrazite svoja najdublja osjećanja.

Narcisi

Ovi cvjetovi simbolizuju ponos i taštinu, pa bi mogli da pogrešno utiču na osobu kojoj ih poklonite.

Ciklama

Ona izražava želju za napuštanjem, prekidom odnosa i usamljenošću, pa možda nije najbolja ideja imati je u domu, naročito na Dan zaljubljenih.

Hijacinte

Iako se hijacinti čine svečanim, mogu da znače da nemate povjerenja u osobu kojoj poklanjate cvijeće, što vas čini ljubomornom i pretjerano dominantnom.

Ljiljani

Nema ničeg čudnog u tome što tigar ljiljan simbolizuje ponos, narandžasti ljiljan mržnju, a žuti ljiljan označava laganje.

Sada kada smo prošli kroz listu cvjetova koji vjerovatno neće donijeti radost vašim voljenim, okrenimo se cvijeću koje je dobrodošlo u svako vrijeme i povodu i koje je postalo pravi simbol vječne ljubavi. Upoznajte ružu!

Šta dužina stabljike ruže znači

Tradicionalno, momci poklanjaju ruže sa kratkim stabljikama djevojkama i, generalno, ljudima od kojih ništa ne očekuju zauzvrat. U oba slučaja, kratka stabljika prenosi osjećaj prijateljstva bez ikakvih obaveza.

S druge strane, ruže sa dugim stabljikama ukazuju na duboko — a ponekad i neuzvraćeno — osjećanje koje darodavac nosi, zajedno sa nadom u reciprocitet i, eventualno, dugoročnu vezu.

Boja ruža

Buket može „govoriti“ ne samo brojem cveća, već i njihovim bojama! Kao što svi znamo, crvene ruže simbolizuju strastvenu ljubav, ali šta još boje ruža mogu da znače?

Ružičaste ruže obično izražavaju ljubav, ali one izgledaju manje strastveno, ukazuju na osjećanje koje traje i produbljuje se.

Veliki buket ruža za Dan zaljubljenih, sastavljen isključivo od ružičastih, pokazuje da onaj ko ih daje izražava sreću i želi da svi znaju o njegovoj radosti.

Narandžaste ruže su izbor hrabrih i nezavisnih ljudi koji žele da se održe izvan normi i konvencija. Ova boja često nosi kratkotrajnu, ali snažnu strast.

Idealisti, tragaoci za istinom i oni koji vjeruju u postojan, harmoničan i apsolutan osjećaj, često poklanjaju bijele ruže. Cvjećari takođe preporučuju da bijele ruže date onima koje ne želite da izgubite. Takođe, ruže sa snježno bijelim laticama se poklanjaju djeci kao znak čiste ljubavi, naročito sinovi majkama na ovaj dan.

Na kraju, tu su plave ili ljubičaste ruže — često obojene vještački, jer ne postoje u prirodi. Ove ruže simbolizuju nerealne, nedostupne snove. Povremeno se poklanjaju djevojkama koje su se zaljubile na prvi pogled.

