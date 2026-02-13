Logo
Tragičan sudar šlepera i džipa kod Orlovače

ATV

13.02.2026

22:38

Трагичан судар шлепера и џипа код Орловаче
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smjeru ka Ostružnici.

Sudarili su se šleper i džip, a kako nezvanično saznaju mediji u Srbiji ženska osoba je poginula na mjestu.

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mjesta, gde su zatekli dvije osobe zarobljene u putničkom vozilu.

Jedna osoba je izvučena iz vozila u svjesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je akcija izvlačenja druge osobe i dalje u toku.

Saobraćajna nesreća

nesreća

