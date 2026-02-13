Drama u ordinaciji: Mlađem muškarcu stalo srce tokom zubarske intervencije

Muškarac star oko 38 godina doživio je ozbiljan zdravstveni incident sinoć u jednoj stomatološkoj ordinaciji u Beogradu tokom intervencije na umnjacima, nakon čega je dva puta reanimiran.

Prema dostupnim informacijama, pacijentu je pozlilo tokom stomatološkog zahvata.

Medicinsko osoblje ordinacije odmah je započelo reanimaciju, a ubrzo je pozvana i Hitna pomoć. Ekipa Hitne pomoći stigla je u kratkom roku i nastavila mjere kardiopulmonalne reanimacije.

Pacijent je potom hitno prevezen u Urgentni centar, gdje je, prema saznanjima, došlo do ponovnog zastoja rada srca, zbog čega je još jednom reanimiran.

Ljekari su uspjeli da ga stabilizuju i on je zadržan na daljem liječenju i dijagnostici.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, niti o njegovom trenutnom stanju. Nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti događaja.

(Kurir)