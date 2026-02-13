Logo
Novi detalji tragedije u Čačku: Naređena obdukcija preminulog

SRNA

13.02.2026

Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог
Više javno tužilaštvo u Čačku naložilo je obdukciju tijela pacijenta koji je u čačanskoj bolnici umro poslije operacije krajnika.

Tužilaštvo je saopštilo da je Policijskoj upravi u Čačku podnijelo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja radi utvrđivanja svih okolnosti u vezi sa ovim događajem, nakon čega će biti odlučeno o daljem toku postupka.

Отворена нова Клиника за онкологију и хематологију

Republika Srpska

Dodik: Još jedna pobjeda koju ostavljamo generacijama koje dolaze

Prije muškarca, starog 38 godina, u čačanskoj bolnici je preminula četvorogodišnja djevojčica, koja je, takođe, imala operaciju krajnika.

Građani, među kojima je bila i majka preminule djevojčice, protestovali su ispred bolnice, čiji direktor Dejan Dabić je podnio ostavku.

