Izbio požar na porodičnoj kući, povrijeđen muškarac

Jedno lice povrijeđeno je večeras u požaru koji je izbio na porodičnoj kući u Ulici kneza Miloša u Čačku, a vatrogasno-spasilačke ekipe brzom intervencijom lokalizovale su vatru i sprečile širenje vatrene stihije na okolne objekte.
"Povređeni muškarac, star oko 50 godina, primljen je u Opštu bolnicu Čačak sa opekotinama trećeg i četvrtog stepena na donjim ekstremitetima. Na prijemu je bio stabilnih vitalnih parametara, a nakon inicijalnog zbrinjavanja i opservacije hospitalizovan je u jedinici intenzivne nege", potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove.
U požaru nije bilo stradalih, a tačan uzrok izbijanja vatre i okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja biće utvrđeni nakon uviđaja nadležnih organa i lekarskih pregleda.
