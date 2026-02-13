Logo
Large banner

Срећа на петак 13: Лото играч из Српске добио десетине хиљада КМ

Аутор:

Стеван Лулић

13.02.2026

20:53

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Петак 13. за неке није баксузан дан, што доказује и посљедње коло извлачења игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.

Наиме, иако нико није освојио главну премију од 7.700.000, чак четворица играча могу да се радују шестици која им доноси десетине хиљада КМ.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.

Тројица играча су из Србије док је један из Републике Српске, а они су освојили по 23.500 марака.

Према званичним резултатима Лутрије Републике Српске било је укупно 507 "петица" вриједних по 185 КМ, од чега је њих 53 извучено у Српској.

Један од четворица има за чим да жали

Иако је освојио шестицу један од четворице поменутих играча има за чим да жали.

Њему је прије извлачења седмог броја фалио број 10 да би освојио 7 милиона и 700 хиљада КМ, али бубањ није радио у његову корист.

Посљедњи извучени број био је број 7, и баш он је усрећио преосталу тројицу играча који су захваљујући њему освојили десетине хиљада КМ.

Лото плус

Ни у игри Лото плус није извучен главни добитак, који је у 13. колу био вриједан чак 3.370.000 КМ.

У овој игри извучени су бројеви 24, 18, 3, 31, 35, 13 и 8.

лото

Друштво

Петак 13. му донио срећу: Добио нови аутомобил у игри Лото

Да би се остварио главни добитак у Лото плус, играч мора да погоди све бројеве.

Џокер

Џокер је у посљедњем колу са собом носио добитак од 690.000 КМ.

Ни овдје није било главног добитка, а извучени број је 800451.

Екстра шанса

У Екстра шанси извучен је други пежо 308. У овој игри учествовали су сви који су уплатили макар једну комбинацију.

Број тикета који је играчу донио нови ауто гласи - 01-01920-07-5-26-00006.

Срећни добитник је из Београда, тачније Земуна, а свој тикет је уплатио баш на петак 13. у 11: сати и 36 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лутрија Републике Српске

Државна Лутрија Србије

Лото

лото резултати

Лото резултати данас

Лото бројеви

petak 13.

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Петак 13. му донио срећу: Добио нови аутомобил у игри Лото

1 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.

1 ч

0
Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

Друштво

Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

8 ч

0
Због наглих промјена времена људи масовно зову Хитну: Ситуација је озбиљна

Друштво

Због наглих промјена времена људи масовно зову Хитну: Ситуација је озбиљна

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner