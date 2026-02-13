Срећа на петак 13: Лото играч из Српске добио десетине хиљада КМ

Аутор:Стеван Лулић
13.02.2026
20:53
Петак 13. за неке није баксузан дан, што доказује и посљедње коло извлачења игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Наиме, иако нико није освојио главну премију од 7.700.000, чак четворица играча могу да се радују шестици која им доноси десетине хиљада КМ.
Друштво
Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.
Тројица играча су из Србије док је један из Републике Српске, а они су освојили по 23.500 марака.
Према званичним резултатима Лутрије Републике Српске било је укупно 507 "петица" вриједних по 185 КМ, од чега је њих 53 извучено у Српској.
Иако је освојио шестицу један од четворице поменутих играча има за чим да жали.
Њему је прије извлачења седмог броја фалио број 10 да би освојио 7 милиона и 700 хиљада КМ, али бубањ није радио у његову корист.
Посљедњи извучени број био је број 7, и баш он је усрећио преосталу тројицу играча који су захваљујући њему освојили десетине хиљада КМ.
Ни у игри Лото плус није извучен главни добитак, који је у 13. колу био вриједан чак 3.370.000 КМ.
У овој игри извучени су бројеви 24, 18, 3, 31, 35, 13 и 8.
Друштво
Петак 13. му донио срећу: Добио нови аутомобил у игри Лото
Да би се остварио главни добитак у Лото плус, играч мора да погоди све бројеве.
Џокер је у посљедњем колу са собом носио добитак од 690.000 КМ.
Ни овдје није било главног добитка, а извучени број је 800451.
У Екстра шанси извучен је други пежо 308. У овој игри учествовали су сви који су уплатили макар једну комбинацију.
Број тикета који је играчу донио нови ауто гласи - 01-01920-07-5-26-00006.
Срећни добитник је из Београда, тачније Земуна, а свој тикет је уплатио баш на петак 13. у 11: сати и 36 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
1 ч0
1 ч0
8 ч0
12 ч0
