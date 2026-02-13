Logo
Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.

Извор:

АТВ

13.02.2026

20:09

Лото / Лутрија
Фото: АТВ

На петак 13. извучени су бројеви у 13. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.

Лото седмица носила је премију тешку чак седам милиона и 700 хиљада КМ.

Добитна комбинација гласила је 18, 9, 37, 27, 5, 35 и 7.

Прије посљедњег извученог броја једном играчу је фалио број 10 да освоји поменуте милиона, али је бубањ избацио број 7.

Ипак, извучене су 4 "шестице", вриједне више од 23.500 КМ.

Лото плус

Ни у игри Лото плус није извучен главни добитак, који је у 13. колу био вриједан чак 3.370.000 КМ.

У овој игри извучени су бројеви 24, 18, 3, 31, 35, 13 и 8.

Да би се остварио главни добитак у Лото плус, играч мора да погоди све бројеве.

Џокер

Џокер је у посљедњем колу са собом носио добитак од 690.000 КМ.

Ни овдје није било главног добитка, а извучени број је 800451.

Екстра шанса

У Екстра шанси извучен је други пежо 308. У овој игри учествовали су сви који су уплатили макар једну комбинацију.

Број тикета који је играчу донио нови ауто гласи - 01-01920-07-5-26-00006.

Срећни добитник је из Београда, тачније Земуна, а свој тикет је уплатио баш на петак 13. у 11: сати и 36 минута.

