Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.

13.02.2026
20:09
На петак 13. извучени су бројеви у 13. колу игре Лото, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна Лутрија Србије.
Лото седмица носила је премију тешку чак седам милиона и 700 хиљада КМ.
Добитна комбинација гласила је 18, 9, 37, 27, 5, 35 и 7.
Прије посљедњег извученог броја једном играчу је фалио број 10 да освоји поменуте милиона, али је бубањ избацио број 7.
Ипак, извучене су 4 "шестице", вриједне више од 23.500 КМ.
Ни у игри Лото плус није извучен главни добитак, који је у 13. колу био вриједан чак 3.370.000 КМ.
У овој игри извучени су бројеви 24, 18, 3, 31, 35, 13 и 8.
Да би се остварио главни добитак у Лото плус, играч мора да погоди све бројеве.
Џокер је у посљедњем колу са собом носио добитак од 690.000 КМ.
Ни овдје није било главног добитка, а извучени број је 800451.
У Екстра шанси извучен је други пежо 308. У овој игри учествовали су сви који су уплатили макар једну комбинацију.
Број тикета који је играчу донио нови ауто гласи - 01-01920-07-5-26-00006.
Срећни добитник је из Београда, тачније Земуна, а свој тикет је уплатио баш на петак 13. у 11: сати и 36 минута.
