Славимо велике чудотворце, требало би да испоштујете овај обичај

Православни вјерници се данас, 13. фебруара се сјећају Светих Кира и Јована, хришћанских мученика које народ поштује као чудотворце и заштитнике искреног пријатељства.
Дан Светих бесребреника Кира и Јована подсјећа нас на моћ вере, пријатељства и добрих дјела. Њихов живот и подвизи остају примјер како однос према људима и храброст у вјери могу надмашити вријеме и донијети утјеху.
Њихове приче, спој вјере и подвига, преносе се вијековима, а уз њих се вежу и бројна народна вјеровања и обичаји који се и даље поштују.
У народној традицији они остају симбол братске љубави, оданости и помоћи у тешким тренуцима. Вјерници се моле Светим Кири и Јовану за снагу, заштиту и исцјељење, верујући да њихова моћ дјелује и након смрти.
Кир је рођен у Александрији, гдје је познат по својој љекарству и молитви, јер је вјеровао да болест често долази због гријеха и да духовно чишћење помаже и тијелу. Послије гоњења хришћана, повукао се у Арабију и примио монашки чин. Тамо га је пронашао Јован, римски официр из Едесе, и између њих се родило братско пријатељство по духу, иако нису били крвна браћа.
Заједно су помагали људима и храбрили вјеру оних који су били прогоњени. Њихови подвизи укључивали су и заштиту хришћанки и деце, а народ памти њихове савјете и данас као симбол снаге, храбрости и оданости вјери.
Кир и Јован су ухваћени и погубљени 311. године, али њихова дјела нису остала заборављена. Њихове мошти су пренијете у Рим, а потом у Манутин, где се вјерује да су испуњавале молитве и исцјељивале многе болести.
Људи их нарочито призивају у помоћ када имају проблема са несаницом, као и при освећењу воде и хране.
Народна предања кажу да су мошти светитеља посебно моћне при освећењу воде, молитви за здравље и јелеосвештењу, па вјерници често посјећују цркве посвећене Кири и Јовану тражећи утјеху и заштиту.
Вјерници их призивају у помоћ када се суочавају са искушењима у пријатељству и братској љубави. Сматра се да ће Свети Кир и Јован:
У многим селима вјерује се да свако ко се помоли овим светитељима на данашњи дан може очекивати подршку у тешким ситуацијама и заштиту од зла.
Вјерује се да ће ови светитељи, како од духовног, тако и од тјелесног отрова, заштитити све који им се данас помоле. Зато ће породице данас, у многим крајевима, прије ручка запалити свијећу и помолити се Светом Киру и Јовану чак иако им није слава. Легенда каже да то доноси здравље и срећу цијелој породици.
Ову молитву треба изговорити:
"Чудеса светих Твојих мученика, даровао си нам као стијену необориву, Христе Боже: Њиховим молитвама разори савјете злорјечитих и оснажи жезал царства, као Једини Благ и Човјекољубац."
