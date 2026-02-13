Logo
Угашен млади живот Ердоана Моранкића, његов брат близанац осјетио да се нешто догодило

13.02.2026

21:12

У трамвајској несрећи у Сарајеву јуче је погинуо младић из Брчког, Ердоан Моранкић, који је студирао у Сарајеву.
Фото: Facebook

Студентски дом Неџарићи окван је тишином, а напољу се само чују вране, једна свијећа постављена је на самом улазу у знак трагедије која је погодила јуче Сарајево када је живот у трамвајској несрећи изгубио млади студент Ердоан Моранкић из Брчког.

Моранкић је био студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву.

Његови пријатељи и колеге с којима је становао у Студентском дому Неџарићи скрхани су болом. За Ердоана су имали само ријечи хвале, не само што је био умјетник, већ што је био добар пријатељ и колега.

Ердоан је, како "Аваз" сазнаје имао и брата близанца који је становао у Дому, а према незваничним сазнањима, није ништа знао о несрећи, али је осјетио да се нешто догодило његовоме брату јер су били повезани. Тек касније, сазнао је болну истину о своме брату.

hitna pomoc

Србија

Избио пожар на породичној кући, повријеђен мушкарац

Њихови родитељи су синоћ дошли по његовог брата и отишли су, како претпостављамо за Брчко. „Аваз“ сазнаје да ће се џеназа клањати младићу Ердоану Моранкићу клањати у Брчком.

Студенти који су корисници Дома усагласили су се да неће пуштати музику, због смрти њиховог пријатеља, те су на самом уласку у Дом запалили једну свијећу за Ердоана.

Сарајево

погинуо младић

