Угашен млади живот Ердоана Моранкића, његов брат близанац осјетио да се нешто догодило

Студентски дом Неџарићи окван је тишином, а напољу се само чују вране, једна свијећа постављена је на самом улазу у знак трагедије која је погодила јуче Сарајево када је живот у трамвајској несрећи изгубио млади студент Ердоан Моранкић из Брчког.
Моранкић је био студент Академије ликовних умјетности у Сарајеву.
Његови пријатељи и колеге с којима је становао у Студентском дому Неџарићи скрхани су болом. За Ердоана су имали само ријечи хвале, не само што је био умјетник, већ што је био добар пријатељ и колега.
Ердоан је, како "Аваз" сазнаје имао и брата близанца који је становао у Дому, а према незваничним сазнањима, није ништа знао о несрећи, али је осјетио да се нешто догодило његовоме брату јер су били повезани. Тек касније, сазнао је болну истину о своме брату.
Њихови родитељи су синоћ дошли по његовог брата и отишли су, како претпостављамо за Брчко. „Аваз“ сазнаје да ће се џеназа клањати младићу Ердоану Моранкићу клањати у Брчком.
Студенти који су корисници Дома усагласили су се да неће пуштати музику, због смрти њиховог пријатеља, те су на самом уласку у Дом запалили једну свијећу за Ердоана.
