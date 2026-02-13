Огласио се синдикат ГРАС-а: Возач трамваја апсолутно није одговоран за трагедију

Извор:
Синдикат Комуналне привреде, Подружница ГРАС, огласио се саопштењем поводом тешке саобраћајне несреће која се догодила јуче, а у којој је смртно страдао младић, док је више особа повријеђено.
Из Синдиката су на самом почетку упутили изразе најдубљег саучешћа породици настрадалог младића, док су повријеђеним путницима зажељели брз и успјешан опоравак. Истакли су како је ово један од најтежих тренутака у историји овог предузећа.
„Фирма ГРАС, као и сами радници, за период постојања доживјели су и преживјели много тешких тренутака, али ова трагедија од јуче један је од најтежих дана у историји ГРАС-а, и за фирму и за раднике. Тешко је наћи адекватне ријечи у овом тренутку. Нико од нас сигурно није желио да се ова трагедија деси“, наводи се у саопштењу.
Иако су нагласили да у потпуности подржавају рад надлежних институција како би се утврдио тачан узрок несреће, из Синдиката су изнијели свој став о околностима које су довеле до трагедије. Позивајући се на дугогодишње искуство, стали су у одбрану возача трамваја.
„Из нашег искуства можемо рећи да није до људског фактора, односно сматрамо да возач апсолутно није одговоран за ову трагедију. Исто тако сматрамо да је разлог квар на трамвају који се није могао предвидјети“, поручили су из Синдиката ГРАС-а.
Додали су да се стављају на располагање истражним органима како би поткријепили своје тврдње, уз наду да ће се сагледати све чињенице и донијети праведан суд.
На крају саопштења, Предсједништво Синдиката поручило је да стоји на располагању породици настрадалог младића, као и повријеђеним грађанима и њиховим породицама за сваку врсту помоћи.
Подсјећамо, јуче око 12 часова из правца Жељезничке станице трамвај је великом брзином ушао у раскрсницу код Техничке школе, искочио из шина и на трамвајској станици повриједио четири и усмртио једну особу.
Страдао је Ердоан Моранкић, који је у тренутку несреће био на трамвајској станици. Тешко је повријеђена Ела Јовановић, ученица Медицинске школе, која је такође у тренутку несреће била на трамвајској станици.
Због несреће је ухапшен возач трамваја због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја у вези са кривичним дјелом угрожавање јавног саобраћаја.
