Петак 13. му донио срећу: Добио нови аутомобил у игри Лото

Извор:

АТВ

13.02.2026

20:18

Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Фото: ATV

У 13. колу игре Лото није било главних добитака Лото седмице и Лото плус, али је зато један играч добио нови аутомобил - пежо 308.

У Екстра шанси извучен је други пежо 308. У овој игри учествовали су сви који су уплатили макар једну комбинацију.

Број тикета који је играчу донио нови ауто гласи - 01-01920-07-5-26-00006.

Оно што је занимљиво јесте да је играч свој листић уплатио баш на петак 13. у 11 сати и 36 минута.

Срећни добитник је из Београда, тачније Земуна.

Без Лото седмице

Лото седмица носила је премију тешку чак седам милиона и 700 хиљада КМ.

Добитна комбинација гласила је 18, 9, 37, 27, 5, 35 и 7.

Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Ово су бројеви извучени у 13. колу, на петак 13.

Прије посљедњег извученог броја једном играчу је фалио број 10 да освоји поменуте милиона, али је бубањ избацио број 7.

Ипак, извучене су 4 "шестице", вриједне више од 23.500 КМ.

Лото плус

Ни у игри Лото плус није извучен главни добитак, који је у 13. колу био вриједан чак 3.370.000 КМ.

У овој игри извучени су бројеви 24, 18, 3, 31, 35, 13 и 8.

Да би се остварио главни добитак у Лото плус, играч мора да погоди све бројеве.

Џокер

Џокер је у посљедњем колу са собом носио добитак од 690.000 КМ.

Ни овдје није било главног добитка, а извучени број је 800451.

