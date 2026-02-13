Logo
Vučić: Večeras ću se u Minhenu sastati sa Cvijanovićevom

13.02.2026

19:50

Foto: Tanjug

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se večeras u Minhenu sastati sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

Vučić je rekao da će se taj sastanak održati na marginama Mihneske bezbjednosne konferencije oko 22.00 časova i da imaju nešto da razgovaraju.

Komentarišući izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da vlast Republike Srpske hoće da destabilizuje BiH i Dejtonski sporazum, Vučić je rekao da nije čuo tu izjavu, ali da ga ona ne iznenađuje.

"Ne znam više da li je govorio o Srbiji ili Republici Srpskoj. Ne iznenađuje me to. Mi želimo dobre odnose sa BiH", rekao je Vučić srpskim medijima u Minhenu.

Komentarišući dio govora Fridriha Merca o Zapadnom Balkanu, koji je njemački kancelar održao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, Vučić je ocijenio da je Merc pokazao pozitivan odnos prema prijemu zemalja regiona u EU.

Vučić je ukazao da je Merc u tom govoru bio pažljiv u izboru riječi, budući da je praktično govorio o nekoliko brzina.

"Iako je bio pažljiv u izboru reči, to su dobre vesti za nas i sve zemlje zapadnog Balkana", rekao je Vučić.

Милорад Додик на Свечаној академији

Republika Srpska

Dodik: Srpska ima pravo da slavi svoju državnost

On je ocijenio da pitanje ulaska Ukrajine u EU 2027. godine nije samo pitanje Mađarske, već i drugih zemalja.

"Ako toga i bude, videćemo samo u kom kapacitetu i na koji način, pošto ne verujem da će u punom kapacitetu biti u članstvu u EU. Ako budu, čestitaću im na tome", rekao je Vučić.

On smatra da Srbiji dobro dođe da bude blizu EU, budući da je Merc pomenuo član 42 EU i govorio o tome ko koga treba da brani u okviru Unije, što bi bila svojevrsna zamjena za član pet NATO i podrazumijevalo vojni angažman članica EU.

Vučić je objasnio da je u takvom razvoju događaja, umjesto u punom članstvu, bolje biti blizu EU, jer Srbi, kako je rekao, žele mir i ekonomski napredak.

Aleksandar Vučić

Željka Cvijanović

