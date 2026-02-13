Vučić: Večeras ću se u Minhenu sastati sa Cvijanovićevom

13.02.2026
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se večeras u Minhenu sastati sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.
Vučić je rekao da će se taj sastanak održati na marginama Mihneske bezbjednosne konferencije oko 22.00 časova i da imaju nešto da razgovaraju.
Komentarišući izjavu bošnjačkog člana predsjedništva BiH Denisa Bećirovića da vlast Republike Srpske hoće da destabilizuje BiH i Dejtonski sporazum, Vučić je rekao da nije čuo tu izjavu, ali da ga ona ne iznenađuje.
"Ne znam više da li je govorio o Srbiji ili Republici Srpskoj. Ne iznenađuje me to. Mi želimo dobre odnose sa BiH", rekao je Vučić srpskim medijima u Minhenu.
Komentarišući dio govora Fridriha Merca o Zapadnom Balkanu, koji je njemački kancelar održao na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, Vučić je ocijenio da je Merc pokazao pozitivan odnos prema prijemu zemalja regiona u EU.
Vučić je ukazao da je Merc u tom govoru bio pažljiv u izboru riječi, budući da je praktično govorio o nekoliko brzina.
"Iako je bio pažljiv u izboru reči, to su dobre vesti za nas i sve zemlje zapadnog Balkana", rekao je Vučić.
Dodik: Srpska ima pravo da slavi svoju državnost
On je ocijenio da pitanje ulaska Ukrajine u EU 2027. godine nije samo pitanje Mađarske, već i drugih zemalja.
"Ako toga i bude, videćemo samo u kom kapacitetu i na koji način, pošto ne verujem da će u punom kapacitetu biti u članstvu u EU. Ako budu, čestitaću im na tome", rekao je Vučić.
On smatra da Srbiji dobro dođe da bude blizu EU, budući da je Merc pomenuo član 42 EU i govorio o tome ko koga treba da brani u okviru Unije, što bi bila svojevrsna zamjena za član pet NATO i podrazumijevalo vojni angažman članica EU.
Vučić je objasnio da je u takvom razvoju događaja, umjesto u punom članstvu, bolje biti blizu EU, jer Srbi, kako je rekao, žele mir i ekonomski napredak.
