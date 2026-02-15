Logo
Novi astronauti stigli na Međunarodnu svemirsku stanicu

Нови астронаути стигли на Међународну свемирску станицу
Četiri nova astronauta stigla su na Međunarodnu svemirsku stanicu (MSS) i zamijenili kolege koje su ranije evakuisane zbog zdravstvenih problema.

Astronauti iz SAD, Francuske i Rusije stigli su svemirskim brodom "Spejs iks" dan nakon lansiranja iz svemirskog centra Kejp Kanaveral, prenio je AP.

Medicinska evakuacija prošlog mjeseca bila je prva koju je NASA obavila tokom 65 godina letova ljudi u svemir.

Jedan od četiri astronauta koji su tada napustili MSS prije planiranog roka patio je od "ozbiljnog zdravstvenog stanja".

Nakon toga, na MSS-u su ostala samo tri člana posade - jedan Amerikanac i dva Rusa - da održavaju stanicu u funkciji. Zbog toga su svemirske šetnje bile pauzirane, a obim istraživanja umanjen.

