Селак честитао Сретење: Чувамо слободу, градимо сигурну будућност

АТВ

15.02.2026

10:56

1
Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Дана државности Републике Србије и Дана државности Републике Српске, министар правде Републике Српске Горан Селак упутио је честитку свим грађанима Српске и Србије.

„Свим грађанима Републике Српске и Републике Србије упућујем искрене честитке поводом Сретења – Дана државности. Нека нас идеали слободе, уставности и националног јединства увијек подсјећају да чувамо своје институције, поштујемо своју историју и градимо сигурну будућност за генерације које долазе“, навео је у честитки министар Селак.

Истакао је да је, у Сретењу, сабрано више историјских догађаја који симболизују борбу за слободу, уставност и право српског народа да сам одлучује о својој судбини.

„Сретење је наш завјет слободе, државности и јединства српског народа. У Орашцу је 1804. године подигнут Први српски устанак, када су Срби, предвођени вождом Карађорђем, изабрали слободу умјесто покорности. У Крагујевцу је 1835. године, под вођством кнеза Милоша Обреновића, усвојен Сретењски устав – један од најмодернијих устава свог времена, којим су постављени темељи уставности и ограничења самовоље власти. Та два историјска чина чине суштину модерне српске државности“, навео је министар Селак.

Он је нагласио је да за Републику Српску Сретење има посебан значај јер заједничко обиљежавање Дана државности представља израз јединства, међусобног поштовања и свијести о припадности истом историјском, културном и националном простору.

„Република Српска је трајна категорија српског народа западно од Дрине и њена уставна позиција, заснована на Дејтонском мировном споразуму, представља тековину која се чува одговорно и достојанствено. Народна воља, уставност и институционална снага остају наша најчвршћа гаранција опстанка и напретка“, истакао је министар Селак.

Горан Селак

Дан државности - Сретење

