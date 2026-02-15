Logo
Minić: Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika

Izvor:

ATV

15.02.2026

11:40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника
Foto: RTS

Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić na državnoj svečanosti povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije u Orašcu.

"Mislim da trebamo biti dostojni Sretenja. Trebamo se sjetiti duha srpskog ratnika, da kada nije bilo ni saveznika ni pomoći, da su Srbi digli glavu koja gleda u slobodu, želi jednakost i neće da bude potlačena. Jedan smo narod, imamo istu kulturu, jezik, vjeru i istoriju. To nam niko ne može oduzeti", rekao je Minić.

On je podsjetio da su mnogi govorili kako u svijetu ima mnogo vojnika, a malo ratnika, ističući da je upravo u Orašcu bilo malo vojnika, a mnogo ratnika.

"Nijedna žrtva nije uzaludna ukoliko je budemo poštovali. Biće nam na ponos da jačamo Republiku Srpsku i Srbiju. Ovo danas nije samo datum. Dok se zlo vampiri u okruženju, moramo biti svjesni da samo zajedno možemo graditi budućnost kakvu zaslužuje naš narod", naglasio je Minić.

Državna svečanost povodom obilježavanja Dana državnosti Srbije održava se u Orašcu, a predvode je premijeri Srbije Đuro Macut i Republike Srpske Savo Minić.

Predsjednici vlada Srbije i Republike Srpske Đuro Macut i Savo Minić položili vijenac na spomenik Karađorđu u Orašcu.

Svečanosti u Orašcu prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Savo Minić

Dan državnosti - Sretenje

Orašac

